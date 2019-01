Kiko Matamoros arremete contra Paz Padilla tras lo que pasó en 'Sálvame': "Me parece fascista"

"Guerra abierta" entre Kiko Matamoros y Paz Padilla en Sálvame. El colaborador ha arremetido con dureza contra la presentadora de Telecinco después de unos comentarios sobre su nueva relación sentimental.

Este jueves, durante su sección como defensor del espectador, Matamoros ha sido durísimo con Paz Padilla, una de las presentadoras del programa.

Hace unos días, María Patiño contó que la pareja de Matamoros había sido gogó. Pero lo que ha molestado al colaborador no es eso, es la reacción que, según él, tuvo Paz Padilla, presentadora en ese momento: "Lo que entiende que Patiño está contando, o se puede inferir, es que se dedica o se ha dedicado a la prostitución. Yo le diría a esa señora, que luego presume de feminista...".

¡GUERRA ABIERTA! Kiko Matamoros manda un mensaje a Paz Padilla #kikristina — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 24 de enero de 2019

Carlota Corredera, presentadora este jueves, lo ha cortado y ha afirmado que se siente incómoda porque su compañera no se puede defender. "Que se defienda cuando vuelva, si tiene muchos días para defenderse", ha respondido él.

"Me parece absolutamente digna la profesión de gogó o de meretriz cuando alguien tiene que hacer eso para sacar adelante su vida y la de los suyos siempre y cuando sea una acto de propia voluntad", ha afirmado Matamoros.

Kiko Matamoros, indignadísimo con Paz Padilla: "No pienso hablar con ella ni una palabra más en mi vida" 💣😮 https://t.co/jUBW7wwQqU pic.twitter.com/1jhjavr5d1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 24 de enero de 2019

Matamoros ha añadido que "lo importante en la vida es ejercer la profesión que ejerza cada uno pero con dignidad, con preparación y con conocimiento y que cuando uno se siente a moderar una mesa sepa lo que hace y lo que dice".

Y ha sido más contundente: "Que cuando uno presente un programa lo haga dignificándolo y no lastrándolo".

"Me parece machista, sexista y retrógrado. Me parece fascista. Luego el 8-M nos presentamos las primeras...", ha dicho Matamoros, que ha asegurado que promete no volver a tener trato con ella: "No pienso hablar con ella ni una palabra más", ha añadido.