El Govern acusa al Gobierno de Sánchez de "romper las negociaciones" de manera unilateral

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de "romper las negociaciones", de "abandonar el espacio de diálogo que estábamos construyendo" y de caer en manos "de quienes están en contra de la democracia".

Elsa Artadi, portavoz del gobierno catalán y Pere Aragónes, vicepresidente de Quim Torra, han replicado así en una rueda de prensa al anuncio del Gobierno tras el Consejo de Ministros de que las negociaciones estaban "encalladas" porque los independetistas "no aceptan el marco" ofrecido por el Gobierno.

Artadi ha asegurado que el Govern "no ha puesto ningún problema a la estructura del diálogo que el Gobierno español había propuesto, puesto que esa estructura de hecho es la misma que nosotros habíamos propuesto y que consiste en la bilateral y en una mesa de partidos".

A juicio de la portavoz de la Generalitat, los desencuentros de las últimas horas refuerzan "la necesidad de un rol de mediación, de facilitador o de relator" para que las negociaciones puedan salir adelante.

Pere Aragonés, por su parte, ha acusado al Gobierno de "abandonar el espacio de diálogo que estábamos construyendo" y ha defendido que "las soluciones políticas se alcanzan hablando y entendiendo que la otra parte no tiene que renunciar a lo que es, ni a su proyecto político, para empezar hablar".

"Nosotros", ha añadido, "no exigimos al Gobierno de Sánchez que renuncie a sus planteamientos sobre la unidad de España; por lo tanto, no podemos aceptar que se nos exiga renunciar a los nuestros". "No se nos puede poner esto como condición para sentarnos a negociar, porque eso no sería una negociación, sino una adhesión", ha argumentado.

Aragonés ha afirmado, además, que "nosotros seguiremos sentados en la mesa del diálogo y la negociación, porque es así como entendemos la política". "Siempre estaremos dispuestos y comprometidos para encontrar una solución dialogada, negociada y democrática al conflicto que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado español".