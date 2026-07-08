Suiza elimina a Colombia en los penaltis y se cita con la Argentina de Leo Messi en cuartos

El sueño mundialista de Colombia llegó a su fin en Vancouver. La selección cafetera cayó este lunes ante Suiza en una dramática tanda de penaltis (4-3) después de 120 minutos sin goles y se despidió del Mundial en los octavos de final, dejando a los helvéticos como últimos clasificados para unos cuartos de final que ya tienen dueño y calendario.

Rubén Vargas convirtió el lanzamiento decisivo para poner fin a la resistencia colombiana y certificar el pase de una Suiza que supo sobrevivir a un encuentro muy equilibrado. Los hombres de Néstor Lorenzo llevaron la iniciativa durante buena parte del choque y dispusieron de algunas de las ocasiones más claras, especialmente en la primera mitad, pero no encontraron el camino hacia el gol. Tampoco lo hicieron en una prórroga marcada por el desgaste físico y la tensión creciente.

Así, la lotería de los penaltis acabó resolviendo una eliminatoria que pudo caer de cualquiera de los dos lados y que confirmó una de las tendencias de este Mundial: cada partido de las rondas eliminatorias se ha convertido en una batalla de supervivencia.

El siguiente reto para la Argentina de Messi

La recompensa para Suiza será enfrentarse a Argentina en los cuartos de final. El campeón del mundo selló horas antes su clasificación tras derrotar a Egipto y continúa avanzando en una Copa del Mundo que se presenta como el último baile de Leo Messi para añadir el enésimo capítulo legendario a una carrera irrepetible.

La selección albiceleste ha tenido que trabajar más de lo esperado en varias fases del torneo, pero sigue apareciendo cuando más importa. Con Messi liderando el proyecto a sus 39 años y rodeado de un bloque curtido en mil batallas, Argentina se mantiene como una de las grandes referencias del campeonato y como la principal esperanza de Sudamérica.

Suiza, sin embargo, no será un rival cómodo. Los helvéticos llevan años instalados en la élite internacional gracias a una mezcla de disciplina táctica, solidez defensiva y competitividad. No suelen acaparar portadas ni figuran entre los favoritos de las apuestas, pero rara vez conceden ventajas y acostumbran a convertir cada eliminatoria en una prueba de paciencia para sus adversarios.

Para Messi y compañía, el duelo supondrá un examen muy diferente al de rondas anteriores. Argentina tendrá enfrente a una selección que se siente cómoda sin balón, que concede pocos espacios y que acaba de demostrar ante Colombia que sabe sobrevivir en partidos largos y de máxima tensión.

Unos cuartos llenos de sorpresas

La presencia de Suiza en cuartos es también una muestra de cómo se ha ido despejando el cuadro de esta Copa del Mundo.

Algunas de las selecciones llamadas a pelear por el título ya han quedado por el camino. Brasil cayó ante la sorprendente Noruega, Alemania fue eliminada por Paraguay en los penaltis y Portugal se despidió frente a España en uno de los grandes duelos de los octavos. También Estados Unidos, anfitriona del torneo, quedó fuera tras ser superada con claridad por Bélgica.

Con ello, los cuartos de final han quedado configurados con cuatro enfrentamientos de enorme atractivo: Francia se medirá a la revelación marroquí, España protagonizará un duelo europeo de alto voltaje contra Bélgica, Inglaterra buscará frenar a la sorprendente Noruega y Argentina se enfrentará a Suiza por un puesto entre los cuatro mejores del mundo.

El camino hacia la final sigue abierto, pero cada vez son menos los candidatos. Y mientras algunas de las favoritas ya observan el torneo desde casa, la Argentina de Messi continúa avanzando. Suiza será ahora la siguiente piedra en el camino del campeón del mundo. Una más antes de que el sueño pueda convertirse, otra vez, en historia.