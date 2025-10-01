La FIFA no se achanta ante Trump y le recuerda que "el fútbol está por encima de los líderes mundiales"... aunque guarda silencio sobre Israel

A estas alturas, tratar de defender el argumento de que "deporte y política no se pueden mezclar", carece de cualquier tipo de sentido. Si nunca lo ha llegado a tener, en los tiempos actuales, mucho menos. Y esto se está evidenciando de una manera nunca antes vista. Tanto es así, que la FIFA, el máximo órgano que rige el fútbol a nivel mundial, se ha dirigido a Donald Trump en unos términos pocas veces vistos por parte de la Federación Internacional.

El vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, aseguró este martes que "con el debido respeto, el fútbol es más grande" que cualquier líder político del mundo. Y estas declaraciones se deben a unas palabras de Trump respecto a la organización del Mundial de 2026 que se celebra en EEUU, México y Canadá.

El presidente estadounidense afirmó hace pocos días que se aseguraría de que las sedes fueran "seguras". Estas palabras de Trump parece no haber sentado nada bien en el seno de la FIFA, que no ha dudado en responderle a través de su número 2, dejando claro que la potestad de elección de las ciudades es competencia de la FIFA.

"Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma estas decisiones", afirmó Montagliani en un evento celebrado en el Allianz Stadium de Londres. Con estas palabras, la FIFA intenta dejar claro que no se van a dejar influir por ninguna personalidad o líder político por importante que sea, y ya ha dejado claro que no van a permitir que se celebre un partido "si alguna ciudad llega a ser un poco peligrosa".

Asimismo señaló que "el fútbol sobrevivirá a su régimen y a su gobierno y a sus consignas. Eso es lo bonito de nuestro deporte, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país", señaló.

Silencio sobre Israel... de momento

Y el vicepresidente de la FIFA puede tener razón... pero esa valentía no sirve de nada en los despachos y la Federación Internacional de Fútbol demostrará si está o no influida por ciertos regímenes. Concretamente este jueves, día en el que el Consejo de la FIFA se reunirá para dictaminar una decisión acerca de la participación de Israel en el próximo mundial en caso de que se clasifique.

De hecho, para más presión, Amnistía Internacional ha pedido este miércoles tanto a la UEFA como a la FIFA que expulsen de inmediato a Israel como selección y a los equipos israelíes que disputen competiciones europeas. Todo está en el aire, y aunque la presión es cada vez mayor desde todos los sectores, países y organizaciones, la FIFA y la UEFA deberán decidir si se ponen de perfil ante el genocidio en Palestina o toman medidas drásticas contra los representantes israelíes. Algo que, por otra parte, ya pasó