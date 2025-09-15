La UCI condena "la instrumentalización del deporte con fines políticos, y en particular por parte de un Gobierno"

El pelotón ciclista tras la finalización de la 80 edición de la Vuelta a España a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha publicado un comunicado con motivo de las protestas contra Israel que obligaron a cancelar este domingo la última etapa de la Vuelta a España y que han dificultado el discurrir de la carrera por todo el país.

En la nota, la UCI subraya que "condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un Gobierno". Además, califica como "inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal".

Cabe destacar que la UCI es el organismo rector mundial del ciclismo y es la máxima responsable de las competiciones. En consecuencia, es la que tenía el poder de decisión para evitar que el equipo Israel-Premier Tech participara en la Vuelta a España.

De hecho, esa es la decisión que adoptó en 2022 la Unión Ciclista Internacional con motivo de la guerra de Ucrania. La asociación vetó a los equipos y federaciones nacionales rusas y bielorrusas de todas las competiciones internacionales.

Sin embargo, ante el genocidio de Israel en Gaza, la UCI defiende en su comunicado que "el deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz".

El director de La Vuelta: "Las normas de participación las pone la Unión Ciclista Internacional" Javier Guillén considera que "es absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió" durante la última etapa de la competición ciclista que tuvo que ser cancelada ante las protestas propalestinas.

El comunicado completo de la UCI

Aquí puedes leer el comunicado completo que ha emitido la Unión Ciclista Internacional como consecuencia de las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España:

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, en particular por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina.

Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba. Ante estos incidentes, los organizadores de la carrera reaccionaron con rapidez y serenidad, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la prueba. Han actuado con una profesionalidad ejemplar, respetando la autonomía y la independencia del deporte.

Los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapas constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte.

Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica.

La UCI condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un Gobierno. El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Resulta inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal. Además, existen plataformas específicas que permiten a los Estados debatir sus divergencias.

Ante la proximidad de nuestro Congreso anual, que se celebrará la semana próxima, en el que participarán representantes de las federaciones nacionales palestina, israelí, rusa y ucraniana, reafirmamos nuestro constante llamamiento al diálogo y a la paz. El deporte debe unir, nunca dividir.

Por último, aplaudimos la labor ejemplar de las fuerzas del orden españolas en La Vuelta, que han actuado con profesionalidad en unas condiciones de extremada tensión.

También agradecemos a los organizadores de la Vuelta su compromiso y capacidad de resistencia ante una situación sin precedentes.

Felicitamos a Jonas Vingegaard, ganador de la clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2025, quien, pese a las circunstancias, ha demostrado una fuerza y una constancia notables a lo largo de esta edición".