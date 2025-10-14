Los clientes del Sabadell que han aceptado la opa del BBVA son sólo el 1,1 % del capital

Una oficina del BBVA junto a otra del Banco de Sabadell en Barcelona, en una imagen de archivo.

Banco Sabadell ha informado este martes de que solo el 2,8% de los accionistas cuyas acciones están depositadas en la entidad catalana ha acudido a la OPA de BBVA, según la notificación publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ha comunicado estas cifras "con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado" y lo ha hecho una vez ha recibido el número final de aceptaciones tramitadas por clientes de Banco Sabadell ante BBVA en su condición de banco agente de la OPA.

Explica en el comunicado a la CNMV que las acciones de Banco Sabadell cuyos titulares las tienen depositadas en este banco representan el 30,8% del capital social.

De este porcentaje, ha aceptado la OPA de BBVA el 2,8% con un número de acciones que representan el 1,1% del capital social de Banco Sabadell. Por tanto, remarca el banco vallesano, no ha aceptado la OPA el 97,2% de estos accionistas.

Las dudas se mantienen

Las dudas sobre el desenlace de la opa continúan y se avivan las especulaciones sobre una segunda oferta. El plazo de aceptación de la oferta terminó a las 23.59 horas del pasado viernes 10 de octubre y el BBVA recogió adhesiones hasta el último minuto, sin que hayan trascendido por el momento más detalles a una opa de incierto resultado.

Los accionistas del Sabadell que hayan aceptado la oferta recibirán una acción nueva del BBVA por cada 4,8376 acciones de la entidad catalana de salir adelante la opa, oferta que supone una mejora del 10 % respecto a la inicial con que se abrió el periodo de aceptación.

Hasta que se produzca la liquidación y el canje efectivo de los títulos, los accionistas del Sabadell podrán ir viendo con la evolución de los dos valores en Bolsa si siguen ganando con el intercambio.

Atendiendo al precio al que cotizaban el BBVA y el Sabadell poco antes de las 13.30 horas de este lunes, los accionistas del Sabadell ganan algo más de un 2 %, frente al 3 % que obtenían al cierre del periodo de aceptación de la opa.

El BBVA condicionó el éxito de la operación a conseguir el 50 % del accionariado de la entidad catalana, aunque si no lo lograra, podría lanzar otra opa si obtiene el apoyo de más del 30 %, una oferta que tendría que ser obligatoriamente en efectivo.

El lanzamiento de esa segunda opa solo depende de la decisión del consejo de administración del BBVA y, según ha advertido en varias ocasiones su presidente, Carlos Torres, sería al mismo precio que el ofrecido en la primera.

Para determinar el precio de la nueva oferta del BBVA, al ser exclusivamente el de la primera en acciones, habría que traducir su valor a euros, de lo que se encargará la CNMV, como recordó el pasado miércoles, cuando calificó de "mera especulación" las informaciones que sobre el precio se estaban dando.

El supervisor bursátil dará a conocer los criterios para determinar el precio "equitativo", por debajo del cual no se puede situar el que fije el BBVA.

El banco presidido por Carlos Torres ha venido manteniendo que el precio será el mismo que en la primera opa, mientras que el Sabadell ha afirmado que será necesariamente superior.

A la espera de que el viernes se conozca el resultado, los únicos datos sobre el apoyo son los que han contado los máximos responsables de ambas entidades.

Torres aseguró que superarían el 50 %, pues contaba con un 30 % de apoyo de los inversores institucionales, al que sumaba un 10 % de fondos de inversión que replican índices y el 3,86 % del inversor mexicano David Martínez, cerca de un 45 % sin contar con los pequeños accionistas.

Sin embargo, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, cree que la aceptación final de la opa será de en torno al 30 %. Según señaló, solo uno de cada cincuenta accionistas particulares había aceptado antes del viernes la oferta del BBVA, con datos del 80 % de los minoritarios clientes de la entidad.

Los minoritarios pueden ser claves en el resultado, pues concentran algo más del 40 % del capital del Sabadell, del que los inversores institucionales tienen alrededor del 55 %.

Los accionistas estratégicos suponen el 5 % y entre ellos está Zurich, segundo accionista del Sabadell con prácticamente ese 5 % y que no ha ido a la opa.