Luz verde a un paso de España a la construcción del mega puente colgante más largo del mundo de 13.000 millones de euros

Luz verde y desbloqueo definitivo a la infraestructura destinada a llevar el título, entre otras monumentalidades, del vano suspendido más largo del mundo. No, no se trata de otra exhibición de ingeniería civil de China. El inmenso puente que contará con un vano central de 3.300 metros, con tres carriles de carretera por sentido, dos carriles de servicio y dos vías ferroviarias estará en el sur de Europa. Y cumplirá un viejo sueño en Italia, unir Calabria con la isla de Sicilia por el Estrecho de Messina.

El pasado miércoles recibió el visto bueno por parte del Gobierno italiano de la primera ministra, Giorgia Meloni, convirtiendo en realidad un proyecto que lleva aparejado una inversión inicial de la friolera de 13.532 millones de euros -para el proyecto completo habrá que inyectar 23.000 millones- y que se estima que sus obras darán comienzo en cuanto acabe este mismo verano.

Sacyr, que participa en el proyecto con un 22,4%, dentro de la italiana Webuild, líder en la iniciativa, ha detallado todas las características en un comunicado. Estamos hablando de una de esas construcciones que marcarán la historia de un país. Se erigirán dos torres de 399 metros de altura a cada margen, encargadas de sostener cuatro cables de tensión.

¿Qué capacidad tendrá?, ¿cuánto se tardará en cruzar el Estrecho de Messina con el nuevo puente?

No se perjudicará el tráfico marítimo, puesto que el tablero será de 60,4 metros de ancho y una altura de 72 metros, permitiendo que las embarcaciones pasen sin problemas. El ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro, Matteo Salvini, también ha defendido que la construcción de este puente supondrá la creación de 120.000 puestos de trabajo mientras la obra esté en curso.

Por otro lado, y en lo referente a cuándo podríamos ver terminada esta gigantesca infraestructura, las principales estimaciones lo sitúan en el horizonte temporal de 2032-2033. Tras esa espera, los italianos contarán con una nueva forma de cruzar el Estrecho de Messina, abriendo la puerta a un flujo con una capacidad máxima de hasta 6.000 vehículos por hora y 200 trenes al día. ¿En qué se traducirá? Permitirá rebajar el tiempo del trayecto entre Calabria y la isla de Silicia a un viaje de 15 minutos en coche o de 10 minutos en tren. ¿Cuánto se tarda ahora mismo? Los distintos ferry que navegan dicho estrecho lo hacen en trayectos de dos e incluso de tres horas.