Molly, joven albañila de 23 años en Reino Unido: "Gano más de 700 euros por cada mil ladrillos que coloco"

España padece una importante escasez de mano de obra en profesiones manuales como las de albañil, electricista o fontanero. La falta de relevo generacional está provocando que los mencionados profesionales estén cada vez más demandados.

En el caso de la profesión de albañil, muchos jóvenes prefieren optar por otros trabajos debido a que la perciben como una profesión poco cualificada con salarios bajos, duras condiciones de trabajo y largas jornadas laborales.

Sin embargo, la ley de la oferta y la demanda se está haciendo notar en el sector. La misma establece que el precio de un bien o un servicio depende de la relación entre las personas que quieren adquirir ese bien o servicio (demanda) y quienes lo ofrecen (oferta).

Lo que está ocurriendo en la albañilería es que la demanda de trabajadores es elevada pero la oferta (la cantidad existente de trabajadores) es reducida, por lo que el sueldo de los albañiles se está incrementando de forma progresiva.

Ello no solo está ocurriendo en España sino también en otros países en los que la cantidad de albañiles es insuficiente como Reino Unido. En consecuencia, los (pocos) jóvenes que a día de hoy muestran vocación por la albañilería se están beneficiando de mejoras salariales debido a la escasez de mano de obra.

Uno de esos casos es el de Molly, una joven albañila de 23 años que ha participado en el programa televisivo Brickies de la BBC. La mujer ha contado que la pasión por la albañilería le viene heredada de su padre, quien también trabaja en la profesión.

Molly, desde que estaba en el colegio, tenía muy claro que de mayor quería ser albañila. La joven británica ha destacado que "cogí mi primera llana (herramienta con una plancha lisa y un asa que se usa para repartir, nivelar y alisar materiales de construcción) a los tres años".

Respecto a su remuneración, Molly ha explicado que es pagada según el rendimiento que da. "Gano 650 libras (más de 700 euros, al cambio actual) por cada mil ladrillos que coloco", ha precisado la albañila.