El abogado de Puigdemont cree que la decisión de la Justicia europea avala su entrada en España

“No me cabe duda de que el presidente Puigdemont va a regresar a Catalunya mucho antes de lo que otros desearían. De hecho, la fecha me parece irresponsable decirla, pero llevamos tres años y medio trabajando en esta dirección”, ha afirmado Gonzalo Boye en una entrevista en RAC 1.

El consejo del letrado al expresidente

No obstante, Boye ha recomendado a Puigdemont no viajar a Catalunya porque está convencido de que España no aplicará esa interpretación. El abogado del expresidente de la Generalitat también ha reclamado que España “participe de la UE de manera plena y no selectiva, que no solo participe para los fondos de cohesión sino también para la implementación de los derechos humanos”.