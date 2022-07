Al menos seis muertos y ocho heridos en un desprendimiento en los Alpes italianos

Karol Majewski via Getty Images

Seis personas han muerto y ocho se encuentras heridas, una de ellas de gravedad, tras el desprendimiento de un parte del glaciar de la Marmolada, en los Dolomitas (Alpes italianos) y no se descarta que pueda haber varios desaparecidos, confirmaron a EFE fuentes del Salvamento Alpino de la regi贸n V茅neto.



Mientras tanto se est谩 produciendo la evacuaci贸n de la zona por si se producen nuevos desprendimientos y se buscan posibles v铆ctimas.



El consejero regional de protecci贸n civil del V茅neto, Gianpaolo Bottacin, inform贸 de que podr铆a haber diez desaparecidos pero a煤n esa noticia no se ha confirmado, as铆 como tampoco se ha informado de la nacionalidad de los fallecidos y heridos.



El desprendimiento, seg煤n las primeras informaciones de Salvamento Alpino, se habr铆a producido cerca de Punta Rocca, en la v铆a de ascenso de la ruta normal para llegar a la cumbre donde hab铆a varios senderistas.



Los cuerpos de las v铆ctimas que fueron recuperados del hielo han sido trasladados al palacio de deportes de la localidad cercana de Canazei y se ha activado un equipo de psic贸logos para asistir a los familiares.



Las b煤squedas contin煤an para verificar la presencia de otras personas son complicadas porque se temen m谩s desprendimientos pero en la zona se han desplegado 5 helic贸pteros con sistemas para detectar cuerpos bajo las avalanchas y unidades caninas para comprobar la presencia de otras personas.



Mientras que los heridos, una de ellas en condiciones cr铆ticas, han sido trasladados a los hospitales de Trento, Bolzano, Belluno y Treviso.



Precisamente este s谩bado en la Marmolada se alcanz贸 el r茅cord de temperatura, con unos 10 grados en la cima, explic贸 el presidente de la regi贸n de V茅neto, donde se encuentra la parte del grupo monta帽oso de la Marmolada.



Zaia y el presidente de la regi贸n del Trentino Maurizio Fugatti, siguen constantemente la emergencia y Fugatti est谩 llegando a Canazei, donde se ha establecido un punto operativo para gestionar la emergencia.



Seg煤n los testimonios, el trozo de glaciar se parti贸 en dos puntos, lo que se conoce como seracs, y gener贸 un derrumbe de casi trescientos metros de ancho de hielo y piedras que arras贸 todo lo que hab铆a a su paso.



鈥淓scuchamos un ruido fuerte, propio de un derrumbe, luego vimos una especie de avalancha compuesta de nieve y hielo descendiendo a gran velocidad y ah铆 me di cuenta que algo grave hab铆a pasado. Con binoculares se puede ver la rotura desde aqu铆鈥, explic贸 a los medios uno de los gestores del refugio Castiglioni Marmolada, que presenci贸 el accidente.