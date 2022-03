América Latina vira a la izquierda para intentar superar la injusticia y el descontento

El 2 de octubre serán las elecciones de Brasil, y ahí el choque sí se espera de a dos, entre el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y el exmandatario Lula da Silva (2003-2010), absuelto de las condenas por corrupción que recibió, que le impidieron ser candidato en los últimos comicios -Fernando Haddad hizo lo que pudo-, y que ahora regresa por sus fueros. Por ahora es menos probable que pase a segunda vuelta un candidato de la tercera vía como el exjuez Sergio Moro o el excandidato de centroizquierda Ciro Gomes, aunque quedan meses por delante.

Tras las fuertes críticas a Bolsonaro por su respuesta a la pandemia o el débil desempeño económico de Brasil, Lula figura como claro favorito en los sondeos iniciales (saca de 10 a 14 puntos a su competidor) y para un cara a cara contra el actual presidente el 30 de octubre. Se suman el deseo de revancha de sus seguidores, a los que se encarceló a su líder, pero sobre todo la actitud de espalda vuelta de Bolsonaro a los más pobres del país, el retorno de las élites -su alineación con Donald Trump no es sólo se formar, sino de fondo- y su negacionismo del covid-19, que le llevó a actuar tarde y mal. Hasta se ha pedido su procesamiento por crímenes contra la humanidad.

El americanista Sebastián Moreno entiende como “normal” este retorno a la izquierda en Latinoamérica, que prevé se refuerce, “al menos, con Lula” a lo largo del año. “La izquierda tiene una larga historia de conquistas e ilusiones en el continente, pero también de errores, de desilusiones y de derivas. Ha sido fuertemente perseguida porque años atrás hubo una importante unidad de acción y eso implicaba la presencia de la Cuba de Fidel Castro o la Venezuela de Hugo Chávez y eso dio miedo incluso a Gobiernos templados de Occidente. Sin embargo, estamos en una fase nueva en la que la izquierda supone esperanza social y, además, es la única alternativa”, constata.

A su entender, no estamos “necesariamente” ante un cambio de mentalidad, sino de coyuntura: los ciudadanos ven “que la izquierda está en la oposición y en ella ponen sus esperanzas de cambio, porque son la apuesta más fuerte ante la derecha que ya manda”. Aún así, entiende que “no es desdeñable” el porcentaje de latinoamericanos que se declaran más progresistas en los últimos años. La explicación está en lo sufrido: “la pobreza es la mayor en 20 años, el desempleo no baja del 10-11% en los mejores casos y más de la mitad de los empleados están en la economía sumergida. Frente a eso, inacción, corrupción, falta de escuelas y carreteras, de hospitales y subsidios”, enumera.

Así que hablamos de una suma de frustración y hasta ira, la que ha levantado a países como Bolivia o Colombia, que ahora han tenido además el colchón añadido de una clase media mas estabilizada y extensa, que también pelea por “derechos de segunda generación”, como la educación superior o el aborto. Todo eso estaba ya antes de la pandemia y se ha agudizado. Duele más.

“Hay que estar atentos también al desgaste de la izquierda que ya manda. En México y Argentina, el año pasado, el centroizquierda perdió terreno en las elecciones legislativas, socavando a sus presidentes. La pelea de la gestión es la clave”, concluye Moreno, quien avisa de que si este mal momento hubiera coincidido con Ejecutivos de izquierda habrían salido mal parados, como ahora la derecha. Y que la tendencia no ha sido universal: en los últimos tres años, los votantes de El Salvador, Uruguay y Ecuador han desplazado a sus gobiernos hacia la derecha. “El gran desafío para los gobernantes latinoamericanos sigue siendo cumplir con las demandas de mejores servicios públicos y seguridad social, así como menor desigualdad, con las que quizá sintoniza mejor la izquierda”, dice.

¿Posibilidades de éxito?

Levar a cabo esta tarea de reflote será difícil en una América Latina con crecimiento económico moderado (próximo a 3% en 2022, según la previsión más optimista de la CEPAL), presión inflacionaria y mayor deuda pública, con la incertidumbre que plantea ahora la variante ómicron, mayoritaria en la zona. El malestar social puede volver a las calles si las respuestas no llegan pronto, porque las ilusiones son muchas. No hay más que ver la electricidad del ánimo levantado por Boric en Chile, de punta a punta.

“La deficiente o escasa respuesta de varios gobiernos de América Latina y el Caribe a (…) múltiples crisis actuales podría generar una nueva ola de protestas sociales masivas y violentas”, indicó el instituto intergubernamental Idea, con sede en Suecia, en su informe sobre el estado de la democracia en la región publicado en noviembre.

Si bien los expertos señalan que durante la pandemia hubo señales de resiliencia, el informe sostiene que “los ataques a los organismos electorales se han tornado más frecuentes” en Latinoamérica, desde el oficialismo o la oposición, en Brasil, El Salvador, México y Perú.

Moreno avisa también de la presión que ejercerá la derecha si se ve más desplazada, “con los recursos que tiene, que son muchos”, y se duele de las cuentas que ya se le piden a la izquierda, sobre la que se añade “una sombra de sospecha”. “Los críticos ya están reclamando pruebas de democracia a mandatarios elegidos en procesos limpios y por mayorías claras. Se les pide que no sean activistas y respeten las reglas del juego, que no haya involución democrática. No se decía lo mismo de José Antonio Kast, el ultraderechista que quería gobernar Chile”, recuerda.