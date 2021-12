Chile, sí se puede: Boric deja atrás el pasado y aborda desde la izquierda un "cambio de ciclo"

Los chilenos han votado este domingo y han demostrado que sí, se puede. Se puede mirar al futuro y no al pasado dictatorial. Se puede apostar por el fin del neoliberalismo, de ese “milagro” económico que se deja a demasiados por el camino. Se pueden pelear mejoras sociales en las calles y que esa ola llegue al Ejecutivo y fuerce cambios. Se puede romper con el bipartidismo clásico y hacer cuajar una opción de Gobierno firme y con amplia base electoral.

La victoria del izquierdista Gabriel Boric, al frente de Apruebo Dignidad -una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista-, abre un tiempo nuevo que, hace un mes, no se veía tan factible. En la primera vuelta del sistema electoral chileno, el exlíder estudiantil fue sólo segundo, superado por el ultraderechista José Antonio Kast. Anoche, el escrutinio no podía ser más claro: 55,87% de los votos para Boric (casi diez puntos más que en noviembre) y 44,13 para Kast. El perdedor no pudo más que asumir el “gran triunfo” de su adversario, que ha sabido reconducir hacia el centro su discurso, alejando fantasmas de esos que lo alineaban hasta con el chavismo.

Boric llega haciendo historia, se mire por donde se mire: tenía el mínimo de años, 35, para presentarse como candidato presidencial y tomará finalmente el cargo de manos de Sebastián Piñera con 36 recién cumplidos, en febrero. Será el mandatario más joven del país. Con su sprint del último mes, se ha convertido además en el presidente más votado de Chile, un aval impresionante para abordar los cambios por venir. También es insólito ir a una segunda vuelta electoral habiendo perdido la primera y salir vencedor. Todo el cansancio de lo pasado y la esperanza en lo nuevo, como destacó en sus mensajes de victoria en redes sociales, ha cristalizado en esta legitimación sin precedentes. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico”, defiende Boric.