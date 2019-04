Ante la emergencia histórica, la Europa geopolítica es la única respuesta

Algunos, rechazando los hechos y enfocados en su economismo, no comprendieron el alcance del “no” en el referéndum del 29 de mayo de 2005 sobre el proyecto de tratado denominado “constitucional” (mientras que en España el resultado fue una victoria del “sí” con el 76,73 % de los votos, en Francia el resultado fue una victoria del “no” con el 54,68 % de los votos). Sin embargo, este fue el giro trágico de la aventura europea, cuando, como me decía algunas semanas después un intelectual serbio que luchaba por los derechos, una parte de la consciencia histórica de Europa se derrumbó. Sin duda corregiría hoy lo dicho sosteniendo que lo que se expresaba en ese voto era en realidad el signo de que Europa estaba sólo muy ligeramente movida por tal consciencia, o que ésta era sólo la prerrogativa de algunos intelectuales liberales. Estos, sobre todo en los países que antes estaban bajo el dominio soviético, habían percibido mejor que nadie que la defensa de la libertad suponía designar y combatir a quienes, hoy como ayer, se oponían a ella.

Durante los últimos treinta años, una gran parte de los europeos más fervientes, a los que hay que rendir homenaje por sus logros, defendieron una visión de Europa basada en la creencia de que el desarrollo económico y social refluiría las sombras del pasado. Impregnados más o menos conscientemente por las ideas desarrollistas, según las cuales el progreso de las condiciones llevaba por necesidad el fin de los oscuros tiempos y sus guerras, no se han dotado de los instrumentos intelectuales y políticos para pensar los conflictos. De acuerdo con su idea de que la economía y, en cierto modo, la racionalidad guiaban al mundo, ellos descartaron de sus escenarios el retorno de los tumultos de la historia y las pasiones de destrucción. Han aceptado, como hecho establecido, la idea simplificada de Francis Fukuyama del fin de la historia. Sin embargo, aunque desde entonces la había corregido, muchos dirigentes europeos no han comprendido la necesidad de esta actualización.

El 29 de mayo, por lo tanto, no indica en primer lugar el aumento del euroescepticismo y el rechazo de la Europa de los mercados, sino el desmayo de una conciencia europea, de una unidad de Europa en términos de principios y de proyecto. Las críticas que cada uno podía aportar al proyecto de tratado no eran aquí lo esencial, y todos podrán afirmar que su alcance no ha sido bien defendido y que no se ha ilustrado su sentido propiamente político, sin duda porque faltaba en la concepción misma de sus defensores. El punto decisivo era lo que el “no” debía revelar de la falta de comprensión integrada de Europa y de representación de su destino tanto entre los abogados del proyecto como entre sus adversarios. Este proyecto –que habíamos defendido– tenía el inmenso mérito de integrar en un texto de principios los fundamentos económicos y sociales de Europa y sus valores “constitucionalizándolos”. Pero, además de la explicación demasiado tímida de estos principios, enunciados a veces a la ligera, la campaña ha reproducido a menudo el pecado original del economismo europeo: el de una Europa que logre la estabilidad de un final feliz de la historia y que forme parte de un mundo que ha salido para siempre de las hostilidades. La campaña se ha convertido en un enfrentamiento combinado de dos bandos con diferentes visiones económicas a las que se han identificado como los proeuropeos y los antieuropeos. Pocos se han dado cuenta de que el conflicto esencial era otro, más fundamental y mortal.

¿Qué es la Europa geopolítica?

La Europa geopolítica es hoy, todavía más que ayer, la dimensión estructural del proyecto europeo y la única que exige urgencia histórica y expresar los valores fundadores. De ninguna manera eso implica que sean caducos sus otros componentes, económicos, sociales y democráticos, pero todas los logros europeos se hundirán si no le damos cuerpo. Todavía hay que comprender las tres conversiones de la mirada que la Europa de la geopolítica implica:

La primera consiste en acabar con la oposición clásica entre una Europa fundada sobre la idea de derecho y una Europa-potencia. Ambas intrínsecamente son anudadas. La idea de derecho permitió hacer valer esta norma en las declaraciones y los convenios internacionales; también ha ofrecido a los países en vías de adhesión y, posteriormente partes de la Unión, a los países vecinos, así como a varios de los beneficiarios de sus programas de asistencia, avances concretos hacia unas normas más estrictas de protección de las libertades, de los derechos y de la independencia de la justicia, más allá de las impugnaciones presentes. Deberíamos hablar más. Pero sin capacidad de actuar como potencia, este edificio de valores se derrumbará. Europa no puede ejercer el poder para el poder, sino sólo con el objetivo de fortalecer las normas del derecho internacional e interno de los estados. Es a este nivel que hay que comprender la idea de protección asociada a Europa por Emmanuel Macron. ¿Qué se trata de proteger? Sin duda, nuestro modelo económico y social, nuestros empleos, nuestro medio ambiente, nuestras normas jurídicas y la independencia de nuestros centros de decisión. Sin embargo, no se trata sólo de esto: en un combate común, debemos proteger nuestros valores y nuestra seguridad. En este sentido, la Europa de la geopolítica tiene todo su sentido. No sólo debemos proteger a Europa de los peligros sin autor, como podrían ser los desastres naturales, sino también de los adversarios, de los enemigos. Estos tienen un nombre y una cara.

La amenaza tiene un nombre

La segunda conversión que hay que operar es ésta; debemos definir la amenaza, nombrarla y culparla (name and shame). La Europa de la geopolítica no tendría apenas sentido si ninguno nos atacaba. Debemos ciertamente combatir la amenaza terrorista global sobre nuestro territorio, pero también en cualquier parte del mundo: en África, en el Medio Oriente y en Asia. La seguridad de Europa requiere que desarrollemos considerablemente los medios para abordarlos, y la urgencia está ahí. Pero nos enfrentamos también a una amenaza sistémica a gran escala procedente de la Rusia de Putin. Esta juró al mismo tiempo el desmantelamiento de Europa y la destrucción de su sistema de valores tanto sobre su suelo como sobre la escena internacional. Este ataque en toda regla contra nuestros principios se produce en Siria, Ucrania, Georgia y ahora en África. Al atacar a las democracias europeas, el objetivo del Kremlin no sólo es corromper la legitimidad de nuestras normas, amenazando la estabilidad de nuestros países, sino también impedir que respondamos a ellas en el plano internacional.