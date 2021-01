Villarejo: "Debo ser el único idiota de este país en denunciar al director del CNI"

El juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha dado inicio este viernes al primer juicio del excomisario José Manuel Villarejo como acusado por calumnias al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)Félix Sanz Roldán, en el que está previsto que declare como testigo la empresaria Corinna Larsen.

A poco de comenzar su declaración, Villajero ha dicho: “Debo ser el único idiota de este país en denunciar al director del CNI”. Todo lo achaca a animadversión personal y a su valentía, dice, por señalar lo que no se hacía bien en la casa de los espías españoles. “Soy el más vilipendiado por eso (...), nunca se ha hablado de presunción de inocencia, vamos, condenado de antemano”, añade. “Me han robado todo, me han quitado todo, pero no mi convencimiento de que tiene que haber justicia en este país”, ha dicho en otro momento.

En torno a las 10.45 horas de la mañana el magistrado ha comenzado la vista que sienta por primera vez en el banquillo a Villarejo, aunque por una causa ajena a la que le mantiene encarcelado de manera preventiva desde noviembre de 2017 por orden de la Audiencia Nacional por sus presuntos encargos de espionaje.

Al comienzo de la vista, el letrado del excomisario ha pedido al juez que sea el propio acusado quien interrogue a Sanz Roldán, en su condición de abogado, máxime cuando los problemas de comunicaciones derivados de la tormenta Filomena han impedido que hayan podido preparar la defensa durante más de 15 minutos.

Villarejo, que dice que está “muy fastidiado físicamente”, ha sido trasladado desde la prisión de Estremera (Madrid) hasta los juzgados de lo penal de la capital, a los que ha llegado puntual, en torno a las 9.20 horas, y ha sido trasladado a los calabozos, donde ha aguardado al inicio de la vista, informan a Efe fuentes jurídicas.

Aparte de la declaración de Villarejo, uno de los asuntos que más expectación genera de este juicio es la declaración como testigo de quien fuese amiga del rey emérito, la empresaria alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que comparecerá por videoconferencia desde Reino Unido.

Dos años pide la fiscalía

La Fiscalía pide para Villarejo dos años de prisión -menos tiempo del que lleva en preventiva- por los delitos de calumnias y denuncia falsa contra Sanz Roldán, quien también testificará este viernes.

Está acusado de haber presentado en junio de 2017 una denuncia falsa contra el exdirector del CNI y un periodista del diario El País, donde se publicó una fotografía suya, que, según Villarejo, los servicios secretos facilitaron al medio con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán.

La Fiscalía también le acusa de un delito de calumnias en relación con una entrevista que se emitió el 5 de junio de 2017 en el programa “Salvados”, de la Sexta, donde Villarejo “manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a Corinna zu Sayn-Wittgenstein siendo consciente de que no era cierto”.