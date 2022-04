Batet finiquita en 32 segundos a Olona y se lleva una atronadora ovación en el Congreso

“Señora Batet, no sé qué le espera en el futuro, pero usted ha quedado en la historia del constitucionalismo español como la catedrática de derecho constitucional que vulneró todos nuestros derechos. Gracias, señora presidenta”, le ha espetado Olona a Batet.

La presidenta del Congreso ha necesitado 32 segundos para dar una rotunda réplica a la diputada de ultraderecha: ”Señora Olona, si usted no ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a esta cámara, que respete a los órganos de gobierno de esta cámara, que respete el decoro y la educación parlamentaria, al menos podría haber tenido a bien tener un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el pleno del Congreso de los Diputados”.