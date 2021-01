Biden ya ha deshecho con un bolígrafo los mayores "logros" de Trump

Biden tomó posesión del cargo el pasado miércoles a mediodía y no llegó a la Casa Blanca hasta las 4 de la tarde. A las 6, ya había firmado 17 acciones ejecutivas: vuelta al Acuerdo de París contra el cambio climático, acabar con la “emergencia nacional” que había declarado Trump para desviar fondos militares a la construcción de su muro, suspender el veto migratorio a países de mayoría musulmana, anular la orden de Trump de no incluir a los inmigrantes sin documentación en el censo y reinstaurar el programa DACA , que impide las deportaciones de inmigrantes menores de edad que llegaron siendo niños.

Por ejemplo, Trump podía haber aprovechado que durante dos años tenía la mayoría en el Congreso y en el Senado para sacar adelante su famoso muro, pero aun así decidió llevar a cabo un cierre federal de un mes para forzar al Congreso a darle los fondos que necesitaba y, al final, declaró la emergencia nacional para saquear los presupuestos militares. Así, en vez de construir colegios o viviendas en bases militares, desvió esos fondos para construir un muro que no es un muro, sino una valla metálica de 730 kilómetros, de los cuales solo 130 kilómetros cubren zonas en las que antes no había ninguna barrera. Aparte, Trump había prometido que su gran muro de hormigón lo iba a pagar México, pero en cuatro años no les hizo ni una sola solicitud y México no ha pagado ni un centavo.

Un exempleado de la Casa Blanca ha comentado desde el anonimato que, cuando Trump no logró eliminar el Obamacare, la Casa Blanca se centró en elaborar un proyecto de ley de reducción de impuestos. “Lo sacaron adelante cuando todavía controlaban las dos Cámaras”.

Reducir impuestos es una prioridad perenne de los republicanos y lo habrían conseguido con o sin Trump. En cambio, apenas existe legislación que haya sacado adelante el propio Trump.

De hecho, una vez lo intentó. En 2018, trató de restringir aún más la inmigración y recibió solamente 41 votos de 100, una de las votaciones que menos apoyo recibió ese día.

Según el exempleado de la Casa Blanca, esa votación terminó con cualquier interés que le pudiera quedar a Trump en intentar legislar en materia de inmigración. “Ese barco zarpó tras su primer intento”. “Las elecciones tienen sus consecuencias”, resume un antiguo consejero de Trump desde el anonimato.

Biden, por su parte, es consciente de que las órdenes ejecutivas solo sirven hasta cierto punto.