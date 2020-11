Tienen representación, pues, en las Cámaras Alta y Baja del país, y también en la Asamblea y la Cámara de los Comunes de Irlanda del Norte y el Parlamento Europeo. No así en la Cámara de los Comunes de Londres, es decir, no están en el mismo hemiciclo donde tiene que dar cuentas y negociar el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson . No tienen que pactar cuentas ni mociones de censura.

Las diferencias de participación de unos y otros influyen en las concesiones logradas. El Sinn Féin arrancó al premier con quien firmó la paz, Tony Blair , la salida escalonada de 447 presos (116 con delitos de sangre) y una amnistía secreta para los terroristas escapados, que se conoció hace apenas seis años. En España no hay nada parecido, no ha habido excarcelaciones. Si ha habido acercamiento de presos, ha sido en todos los tiempos, con Bildu y antes de Bildu, en todas las negociaciones, obra del PP y del PSOE .

La disolución de ETA en 2010 se produjo sin esa interlocución de partidos. “Sepan que todos ellos no contribuyeron a la paz, no, simplemente se vieron obligados a desistir, a renunciar para siempre a la violencia, sin haber conseguido ninguno de sus objetivos políticos”, escribía en 2011, en El HuffPost, Alfredo Pérez Rubalcaba .

Los lazos entre parte de la actual Bildu y el Sinn Féin son estrechos, viejos de décadas. En sus filas hay antiguos militantes de formaciones que fueron los brazos políticos de organizaciones terroristas, ETA y el IRA , y ambos han emprendido un camino sólido en las instituciones democráticas, apoyadas en votos y no en balas ni amonal. Pero las semejanzas casi acaban ahí. Las vías elegidas a la hora de cambiar de piel y hacer la transición a la lucha limpia y legal difieren notablemente y, por tanto, también las relaciones entre esos restos y los Gobiernos centrales con los que cada cual lidia: el español, el británico y el irlandés. Irlanda no es exactamente un espejo.

Theresa May, la expremier, tuvo menos sobresaltos sobre la paz, pero su equipo también mantuvo el contacto con el partido, sobre todo cuando la denunciaron por romper supuestamente la neutralidad y equidistancia exigida a Londres: había prometido demasiadas cosas a los unionistas del DUP con tal de llevarlos a su terreno y lograr sus votos en el debate del Brexit.

Y Johnson, en enero pasado, “celebró” que hubiera al fin acuerdo, tras tres años de estancamiento, para formar Gobierno en Irlanda del Norte, una alianza que incluye al viejo brazo político del IRA. “Al fin, normalidad”, dijo.

En Irlanda, sí han concurrido a las elecciones nacionales y hasta las han ganado en apoyos populares, pero la pelea tiene ya poco que ver con el refrendo y las reivindicaciones nacionalistas. Si dos partidos de centro derecha y los verdes han sumado fuerzas para que ellos no gobiernen es sobre todo porque los critican por “populistas”, “bolivarianos” y “euroescépticos”.

Relevo generacional

Si Arnaldo Otegi no tiene más protagonismo, si no fue por ejemplo candidato a lehendakari, es porque la justicia se lo impide, no por relevo generacional. Sigue siendo quien manda en Bildu, como coordinador general, el mismo hombre que fue portavoz de la ilegalizada Batasuna. No es es lo que ocurre con sus “amigos irlandeses”, donde los grandes nombres del pasado, los que defendieron la violencia y luego forjaron la paz, han quedado ya aparcados. Se reivindican como pasado, como pilares ideológicos, pero mandan otros y alejan la duda y la sospecha.

Ahora la líder del Sinn Féin se llama Mary Lou McDonald y apenas era un bebé cuando comenzaron los atentados del IRA. No tiene conexión alguna con la violencia, que rechaza “en cualquier forma”. Otegi, en cambio, ha sido encarcelado varias veces.No existe es condena rotunda de los atentados perpetrados por parte de la banda terrorista por parte de Bildu, como tampoco por líderes republicanos como Adams, pero la página ha sido pasada por otros protagonistas, sin ligazón con el pasado.