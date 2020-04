¿Tienen que llevar mascarilla? ¿Pueden ir en bici? Preguntas y respuestas sobre el desconfinamiento de los menores

Las puertas de los hogares españoles se abren el lunes 27 de abril para aliviar el confinamiento de los más pequeños. A partir de entonces los niños van a poder salir a calle aunque el estado de alarma decretado el 13 de marzo para contener el avance del coronavirus siga en vigor.

El presidente Pedro Sánchez anunció la medida el pasado sábado y tras el Consejo de Ministros de este martes se han conocido los detalles. Quedan despejadas la mayor parte de las dudas que se plantearon los padres al conocer la actualización, como qué niños pueden salir, qué salidas están contempladas o cuánto tiempo pueden prolongarse.

Para resolver el resto de cuestiones hay que esperar a la guía que el Ministerio de Sanidad prepara con todas las pautas para este desconfinamiento infantil. Por ahora esto es lo que se sabe, y no se libra de la polémica.

¿Cuál es la edad límite para estas salidas?

14 años.

¿Qué salidas pueden hacer los menores?

Las mismas que pueden hacer los mayores, establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020. Son las excepciones al estado de alarma:

Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Retorno al lugar de residencia habitual. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

En la adquisición de alimentos o productos de primera necesidad se incluye ir al supermercado, a la panadería o al quiosco.

¿Va a cambiar el aforo de los supermercados?

No, si antes entraban 50 personas en un supermercado, ahora siguen entrando 50 pero se cuentan también a los menores. Poner límites al aforo tiene como objeto garantizar el distanciamiento social y da igual que la distancia mínima de 2 metros sea entre dos adultos que entre dos niños o un 1 niño y 1 adulto.

¿Estas actividades no podían hacerse antes?

En realidad sí, pero eran casos excepcionales. Estaban permitidas para aquellos menores que no tenían con quien quedarse cuando su responsable bajaba a hacer estos recados.

¿Hay límite de tiempo en las salidas?

No. Pasa lo mismo que con las de los adultos. No hay nadie con un cronómetro que vigile su duración, aunque la recomendación es que sean lo más breves posible.

¿Qué pasa con los menores de entre 14 y 18 años?

“Un menos de 15, 16 o 17 años puede salir como podía hacerlo hasta ahora para hacer esas actividades que contempla el Real Decreto”, apuntó la ministra de Hacienda María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes 21. Pueden ir a la farmacia, a comprar el pan o al supermercado y lo pueden hacer solos.

¿Pueden llevar el patinete o la bicicleta para ir a la compra?

Por ahora no hay ninguna norma que diga lo contrario, aunque la recomendación es que no deberían. “Todo aquel instrumento que puede hacer que el padre o madre pierda el control del menor no sería aconsejable”, según la ministra Montero.

En este sentido hay que estar atentos a la guía que publique el Ministerio Sanidad con las pautas a seguir en este alivio del confinamiento.

¿Tienen los niños que ir necesariamente con un progenitor?

No, pero el adulto o persona que lo acompañe tiene que ser una persona con la que vive habitualmente. Puede ser un padre, una abuela, un hermano o incluso un cuidador.

¿Cuántos niños pueden salir por adulto?

Aún no se sabe.

¿Qué distancia pueden recorrer?

No hay límites, los pone el sentido común. La norma no escrita es que se vaya al supermercado o farmacia más cercanos a casa. Si hay tres establecimientos más o menos próximos no se debería coger el coche para ir a comprar.

¿Pueden ir a parque? ¿Y a dar un paseo?

No. Tampoco.

¿Van a poder ir a ver a los abuelos?

No. Sólo en el caso de que el progenitor tenga que ir a su casa de ese otra persona para su asistencia o cuidado. Es una de las excepciones que recoge el Real Decreto. En caso de hacerlo, tendrían que mantener la distancia sociall

¿Hay alguna posibilidad de que se amplíe la medida para poder ir a parques y plazas?

Sí, la hay, pero depende de cómo funcionen estas salidas. “Si se ve que son seguras se podrá ir ampliando progresivamente y extender a actividades más deseadas para el conjunto de la familia”, según la ministra Montero.

¿Van a tener que llevar protección como guantes o mascarillas?

No se sabe todavía. Para esto también hay que esperar a la guía del Ministerio de Sanidad, aunque no parece que vaya a ser obligatorio dado que el uso de guantes y mascarillas “es menos eficiente en este colectivo porque no conocen bien cómo usarlos”.

¿Cuál es la mejor medida para proteger a un niño contra el COVID-19?

La mejor medida de protección es “el aislamiento social”, como explica la doctora María José Mellado, presidenta de la Asociación Española de Pediatría. Los padres tienen que garantizar que los niños mantengan esos dos metros de distancia recomendados y “que no interaccionnen con vecinos, amigos o familiares”.

“Las mascarillas se tienen que llevar cuando puedo contagiar a alguien o alguien me puede contagiar a mí”, continúan desde la SEMPSPH. Para un niño que sale en estas condiciones, “el adulto que lo acompañe no se supone un peligro extra por el hecho de estar en la calle”. De ahí que el papel del adulto sea ” evitar cualquier interacción o acción de riesgo”, añade.

¿Hay mascarillas para niños?

Sí, pero ahora mismo no en las farmacias. Las tendrá que haber si la Guía de Sanidad establece que su uso sea obligatorio.

“En mis 38 años de profesión no he despachado ninguna”, asegura Cristóbal López de la Manzanara Cano, Presidente de Adefarma (Asociación de Farmacéuticos de Madrid). “Hasta ahora no había demanda de mascarillas infantiles pues la necesidad era nula salvo en casos de niños con enfermedades inmunológicas u oncológicas y se las facilitaban en hospitales y centros médicos”, explica este especialista.

¿Y guantes?

No. Los guantes más pequeños que se venden son de la talla S, pero son para adultos.

¿Valdrían las mascarillas de adultos para los niños?

A falta de mascarillas infantiles, las de adultos tampoco son la solución, especialmente en el caso de los más pequeños. “Para ser eficaces tienen que estar bien sujetas y cubrir nariz, boca y barbilla”, explica Mellado. Si no se ajustan, es más fácil tocarlas y eso entraña también riesgos.

¿Hay una edad mínima para llevar mascarilla?

Para los niños menores de tres años “es complicado llevar mascarillas”, aseguran en la SEMPSPH. “Puede suponer para ellos una dificultad respiratoria y puede resultarles incómodo”, añaden.

Mellado recuerda que si se lleva mascarilla lo importante es “no tocarla y quitarla con precaución”, por eso resulta tan complicado adecuarla correctamente en los niños, especialmente en los más pequeños. De ahí que no se aconsejen en menores de 0, 1 y 2 años. ¿Sirven de algo las mascarillas caseras? El debate con las mascarillas caseras para niños es el mismo que con los adultos. “Mal no le hace pero no sirve para protegerle porque no hay ningún estudio que certifique su eficacia”, explican desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva. El problema de estas mascarillas es que suelen dar “una sensación de falsa seguridad” que puede entrañar ciertos riesgos. “Al final lo más importante es cumplir el aislamiento social”, insiste Mellado. ¿Protege el plástico de los carritos de bebé? “Posiblemente el plástico del carro pueda mantener un aislamiento pero no hay ningún estudio al respecto”, señala Mellado sobre esta herramienta para proteger a los niños de la lluvia. La misma idea defienden en la SEMPSPH, para la que el plástico no sería necesario si se cumple con el distanciamiento social. “Aunque si hay algún tipo de duda, lo mejor es llevarlo”, añaden. ¿Hay que seguir alguna otra recomendación? María José Mellado recomienda una conversación aclaratoria previa: “Aclararles que la salida es para tomar el aire y estirar las piernas no es para jugar a la pelota, columpiarse o montar en bici y que deben mantenerse alejados de los mayores y de los niños”. Hay que seguir hablándoles del virus como hemos hecho hasta ahora: “No se ha ido del todo y no sabemos quién puede ser contagioso aunque no parezca estar enfermo”.