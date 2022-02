El agujero negro de los derechos humanos que los fastos de los Juegos no pueden tapar en China

Jae C. Hong via AP

Jae C. Hong via AP Gao Tingyu y Zhao Dan en cabezan la delegación de China, este viernes, en la inauguración de los Juegos de Pekín.

Como era de esperar, China se mostró tajante a la hora de contraatacar a EEUU y a los otros países hostiles. Con los Juegos de Verano de 2028 por celebrar en Los Ángeles, los responsables del Partido Comunista han amagado con una repetición del tira y afloja estadounidense-soviético de la década de 1980. “Estados Unidos pagará un precio por sus prácticas”, dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. “Pueden estar seguros de eso”.

A menos de dos meses de la ceremonia de apertura, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, intercedió en favor del COI al aceptar una invitación a los Juegos. Francia, que acogerá los Juegos Olímpicos de verano de 2024, ha hecho lo mismo, al igual que Italia, que tendrá los de invierno en el año 26. “No creo que haya que politizar estos temas, sobre todo si es para dar pasos insignificantes y simbólicos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron. “Para ser claros, o se hace un boicot total y no se envían atletas, o se intenta cambiar las cosas con acciones útiles”.

En julio del año pasado, el Europarlamento aprobó una resolución no vinculante abogando por el boicot si no se daban avances “verificables” en la defensa de los derechos, pero eso ha quedado en nada.

Algunos atletas han sido más duros que los políticos, sacándoles los colores. “Puedo decir que las violaciones de los derechos humanos son abismales”, dijo el patinador artístico en hielo Evan Bates. “Nosotros también somos seres humanos y cuando leemos y oímos hablar de las cosas que están ocurriendo [en China]... lo odiamos”. Pero, al igual que otros, Bates no llegó a pedir un boicot total. Le gustaría creer que la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín podría “arrojar luz sobre este tema”. El corredor Tucker West, que compite en luge, dice: “No es mi trabajo decidir dónde son los Juegos Olímpicos, así que voy a presentarme en Pekín”.

De qué hablamos cuando hablamos de violaciones

Human Rights Watch ha encabezado una carta de 243 asociaciones que han pedido a las empresas patrocinadoras que se ocupen de las violaciones que se dan en el país y otros grupos hasta han reclamado a las principales potencias del mundo que no retransmitan las competiciones desde China. El argumento para esta protesta es el mismo que ha llevado al mini-boicot político: en China se arrollan los derechos humanos y hay que denunciarlo, no avalarlo.

El caso más sangrante es el de los uigures, un millón de musulmanes que están confinados en centros de detención inhumanos controlados por el Gobierno chino. Naciones Unidas lleva años denunciando públicamente la existencia de los “campamentos de reeducación” en los que se hace de todo para lavar el cerebro de estos musulmanes y convertirlos en buenos chinos.

La cifra del millón de internos es aproximada, como todo en un país al que no acceden ni los inspectores internacionales ni la prensa libre. No son personas que cumplan una condena, no se les ha procesado por un delito, no han tenido un juicio (y, si se ha dado el caso, no ha sido justo), sino que están allá para “rehacerse”. El pueblo uigur lleva más de mil años instalado en su región, la de Sinyianh, y adoptó el Islam como religión por el contacto constante con comerciantes musulmanes. Hablan uigur, de raíz turca, y son un grupo de unos 11 millones de personas compacto y de fuertes tradiciones.

A principios del siglo XX, proclamaron su independencia en Sinyianh pero la China comunista se hizo con el control de la zona en 1949. Entonces comenzó un lento éxodo que tiene distribuidos por el mundo unos 20 millones de uigures, según datos de su Consejo en el exilio, con base en Alemania. En los últimos 30 años, la situación de este pueblo se ha deteriorado sobre todo porque Pekín ha ido enviando a más personas de la etnia mayoritaria en el país, la han, que poco a poco han ido desplazando a estos musulmanes y haciéndose con el control de la tierra, las empresas y los mejores empleos.