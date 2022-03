El “insólito” caso de Pablo González, el periodista español acusado de espía ruso

La mayor parte de la opinión pública y de la sociedad españolas se quedaron en ese punto. En cambio, los familiares, los amigos y el abogado de Pablo pasaron de no dar crédito a denunciar lo que consideran una grave vulneración de los derechos fundamentales del periodista, como ser humano en general, como ciudadano de la Unión Europea en particular.

Trabas y más trabas para acceder a él

Pablo González no ha tenido acceso a un abogado al menos en las dos primeras semanas tras su detención. Ahora le han asignado una abogada de oficio polaca, con quien Boye no ha podido establecer una comunicación fluida. “Le he mandado un extenso mail, en inglés y en polaco, pidiéndole una serie de datos y aportándole otros. Su respuesta ha sido: ‘Yes, I am Pablo’s lawyer’ [Sí, soy la abogada de Pablo]”, explica Boye por teléfono.

Interrogatorio en Ucrania y visita del CNI a su familia

Juan Teixeira , fotoperiodista compañero y amigo de Pablo González, tiene una sensación parecida. “No sabemos absolutamente nada. Ohiana [la mujer de Pablo] está en contacto con las autoridades españolas y con su abogado. Nos dicen que están haciendo todo lo posible, pero no sabemos más. Hay mucha opacidad al respecto. La mayor impotencia es que no sabemos nada”, resume por teléfono.

Según el relato de Teixeira, tras el interrogatorio sueltan a Pablo, “invitándolo a que se vaya del país”. Aún no ha comenzado la guerra en Ucrania, pero la escalada de tensión es máxima, y la idea inicial de los periodistas es permanecer allí un tiempo más. “Pablo habla con el cónsul español en Ucrania, que le dice que si no hay orden de expulsión es libre de quedarse”, indica Teixeira. Después, las cosas se tuercen. Pablo se entera de que el CNI ha estado visitando a su familia y amigos en España, “y entonces se huele que está pasando algo raro y decide volver” a su casa, en Euskadi.

Me mojo, #Noalaguerra . Cualquiera que diga lo contrario como mínimo anima a que muera gente. Y las justificaciones de cualquier tipo son, con perdón, estupideces. No a que Rusia 🇷🇺 entre, aun más, en Ucrania 🇺🇦 . No a que la OTAN 🇺🇸🇪🇺 entre, aun más, en Ucrania. No a la guerra!

Una vez en España, Pablo hace vida normal, se deja ver, y “no tiene más noticias de nadie en unos 15 días”, cuenta Teixeira. “Él sobreentiende que lo han investigado, que no han visto nada y que ahí queda el asunto. Así que decide irse a Polonia para cubrir el éxodo de refugiados ucranianos, y ahí es donde lo detienen”, recopila el fotoperiodista. A este último viaje, Teixeira decide “no acompañarlo”. “Me olió bastante mal la situación, preferí no arriesgarme”, dice.

Dos pasaportes y dos nombres: “Nunca lo ha escondido”

La “burocracia polaca”, responsable de esta situación, según Exteriores

RSF: “No es tolerable esta desatención legal”

Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF, lamenta “mucho” lo que está ocurriendo con el periodista. “Sean o no verdad las acusaciones, no me parece justo. No es tolerable esta desatención legal después de más de 15 días, no se sostiene”, critica. “Las garantías legales deben ser respetadas, y en la Unión Europea más”, recalca.