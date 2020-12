El siroco que no deja ver el Sáhara

Otra vez ha saltado la chispa en la antigua colonia española. El estado fantasma de la RASD, acogido por el entonces presidente de Argelia Huari Bumedian en la hamada de Tinduf, le ha declarado otra vez la guerra abierta a Marruecos por haberse apropiado, Marcha verde mediante, de la antigua provincia colonial española.

El nuevo estallido, por un quítame allá esos camiones en la frontera mauritana, sucede en un momento lleno de significados: Mohamed VI ha conseguido que varios estados rompan la ‘neutralidad’ activa favorable al Polisario y establezcan consulados en El Aaiún y Dajla (antigua Villa Cisneros), mientras la ONU mira y calla, Francia apoya la oferta de una amplia autonomía ofrecida por Mohamed VI y España también va, pero con asombrosos errores tácticos, por esa línea, aunque retóricamente la ‘condiciona’ a un acuerdo entre las partes y al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.

Pero las circunstancias han cambiado desde que se estableció la MINURSO para vigilar el status quo. Lo que se dijo en un momento dado, ya no es actual. No corresponde a los cambios geopolíticos. Muy probablemente la decisión de Donald Trump, en su tiempo de descuento en la Casa Blanca, de reconocer la soberanía de Rabat es el mazazo definitivo para el proyecto ideado a principios de los 70 por un grupo de estudiantes saharauis que tenía como objetivo principal, como decía el Uali, “acabar con esta monarquía corrupta, y no ir contra el pueblo marroquí”.

Creado oficialmente en 1973 en Zuerat (Mauritania) el Frente Popular de Saguía el Hamra y Río de Oro (F. Polisario) pronto despertó el interés de Huari Bumedian, el presidente argelino, uno de los dirigentes de los Países no Alineados, o sea, en la órbita de Moscú en aquellos tiempos de la Guerra Fría, y del coronel Gadafi, el tirano libio. Ambos jugaban con varias barajas.

Quien entró en contacto con Gadafi fue el joven El Uali, para pedirle armamento. Pero Trípoli precisaba de la ayuda argelina para llegar hasta los guerrilleros. En 1975 ya se estaba preparando Tinduf, por una parte; Hassan II, por la suya, lanzaba la Marcha Verde (en la que ondeaban muchas banderas de EEUU) convencido de que los militares españoles no iban a masacrar a la población civil que llegaba a pie; y Libia seguía proporcionando ayuda militar.

España estaba entre la espada y el mar: la situación moribunda del dictador Franco intubado en La Paz hacía impensable una guerra africana, sobre todo porque se ganara o empatara surgiría un nuevo lobby militar africanista que distorsionaría la sucesión y podría prolongar sine die la dictadura.

Además, si Hassan II presionaba desde la frontera norte, el Polisario era el mango de la tenaza por el sur y centro. Con la operación ‘Golondrina’ –los nombres de las operaciones militares y policiales siempre tienen doble lectura y mensaje encriptado– el Ejército español arría la última bandera.