Ana Pontón: "Para la extrema derecha, su candidato es Feijóo"

Primero hay que ver el resultado de las elecciones, los ciudadanos eligen los pactos. En nuestro país tenemos mucha experiencia y capacidad de diálogo y entendimiento. Todos los gallegos son conscientes de que vamos a estar a la altura y que tenemos madurez y solvencia. Además, los gobiernos de coalición son las norma en toda Europa. Lo que es extemporáneo son las mayorías absolutas, que se vuelven absolutistas e inútiles para resolver los problemas de la ciudadanía. Nosotros, con un menor impacto del Covid porque el virus llegó más tarde y las medidas de confinamiento fueron más eficaces, vimos que los recortes en la sanidad pública tienen un coste. Cumplimos el plan de desescalada porque en ese plan se contabilizan camas en hospitales que no existen, sino que habría que montarlos de campaña. Feijóo suprimió más de setecientas camas en estos diez años. Por lo tanto, no puede escribirse el futuro con las políticas de recortes sociales o de querer convertir la vejez en un negocio. Si algo nos enseñó el Covid, es que hay que reforzar los servicios públicos.

Me preocupa en general el auge de la extrema derecha porque viene acompañada de un discurso de ocio, racista y antifeminista, que ya vimos hace décadas en el siglo pasado. No estamos para repetir los errores del pasado y volver a caer en políticas que pudimos ver en el propio Estado español, en Italia o en Alemania. Me preocupa que para la extrema derecha su candidato es Feijóo. Aquí representan las dos caras de la misma moneda. No podemos olvidar que la extrema derecha en España es una escisión del PP. En Galicia lo están diciendo con claridad, su candidato es Feijóo.

El grueso de los presupuestos de una autonomía van a Sanidad y Educación. Si llega a ser presidenta ¿las dos medidas principales en cada uno de estos ámbitos?

En Sanidad necesitamos reforzar la atención primaria porque está escuálida después de once años de recortes del PP, pondremos en marcha un plan dotado con 200 millones de euros. Y una segunda: activar el proceso para revertir la privatización que se hizo en el hospital de Vigo. Y en Educación, lo más urgente es cómo va a ser el inicio de curso, no puede pretenderse que las clases se inauguren como si no estuviésemos viendo un pandemia y pondremos en marcha una mesa de diálogo, contrataremos a personal de refuerzo y garantizaríamos que la brecha digital no suponga una limitación para algún alumno.

Uno de los mayores dramas ha sido el de las residencias, ¿cuál es el modelo que implantaría?

Galicia tiene 20.000 plazas en residencias y solo el 20% son públicas. En once años no se construyó ni una sola nueva residencia pública. La atención a la vejez no puede convertirse en un negocio, acabamos de ver las dramáticas consecuencias. Nuestro modelo es una apuesta por la atención a las personas mayores desde el ámbito público y con un modelo de pequeñas residencias, a escala más humana.

Si fuera presidenta de la Xunta, ¿aceptaría las donaciones de Amancio Ortega?

Creo que todas las donaciones que cualquier persona quiera realizar no tenemos por qué rechazarlas, pero no se puede esconder detrás un modelo de beneficencia ni de evasión fiscal. Necesitamos una fiscalidad justa donde Amancio Ortega no tenga acceso a pagar menos que un trabajador o un autónomo. Hay que conseguir los servicios sociales como un derecho y para eso tiene que haber una red pública potente.