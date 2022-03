Cristina Fallarás: “Juana ‘la Loca’ para mí es precursora y modelo”

“¿Por qué coño no sabemos quién es Juana I de Castilla?”

Juana “usó su cuerpo como arma”

“Para mí es precursora y modelo”

“Todos los días me llamaban loca, todos los putos días”, recuerda. “Empezaron llamándome puta, pero creo que descubrieron que a mi edad lo de puta y zorra ya no pegaba”, comenta con sorna. Y de las redes, al mundo real: “Todos los insultos que me lanzaban en Twitter y todas las amenazas acabaron aterrizando en la calle, hasta el punto de que pintaron una cruz en mi domicilio, donde había dos niños dentro. Me empujaron, me escupieron, me tiraron al suelo, me negaron la entrada a restaurantes”, describe. “Pero la base siempre era la palabra loca. Algunos me llamaban roja, pero la mayoría, loca”, dice.