García-Margallo: "Si el PP quiere subsistir, tiene que ser un partido de centro"

No se preocupen, no se ha quedado dormido. Fueron apenas 20 segundos en el Parlamento Europeo , confiesa, tras dos días sin casi pegar ojo por compromisos de trabajo. Carne de meme. Se defiende: “Se me puede acusar de todo, pero de jeta no”.

Ninguno. Cada uno de los momentos, dulces o amargos, te deja una experiencia que siempre es aprovechable. La etapa más difícil, la que menos me gusta, es precisamente la que estamos viviendo ahora. Lo que se está haciendo es negar todo lo que hicimos en la Transición y que he resumido en esa imagen. Si entonces todo fue posible y queríamos la reconciliación y que no volviese a surgir la imagen de las dos Españas, ahora a partir de Zapatero, y más con Sánchez , se está insistiendo en lo que divide. Y se están volando los pilares o principios que hicieron posible la Transición: procedimiento -de la ley a la ley-, el método del consenso y la regla de prudencia.

Sin ninguna duda. Después de haber debatido con Junqueras, lo he hecho con Artur Mas, Joana Ortega y Joan Tardá. Creo que la naturaleza tiene horror al vacío, y cuando se produce uno, alguien lo llena. Y se estaba produciendo en Cataluña porque nadie era capaz de esgrimir las razones de España frente a las de los que querían dinamitarla. La pedagogía y dar la cara allí es muy importante para arropar a nuestra gente que se sintió huérfana y convencer a los no convencidos de que España es un proyecto extraordinariamente ilusionante. Por lo menos, explicarles, a los que no te compran la idea, que estar dentro de España y de la UE es un buen negocio y estar fuera, malo.

Después un atisbo de solución, pero luego el problema fue el que yo me alineé claramente con Casado, quiere decir, en contra de Soraya Sáenz de Santamaría. En fin, eso pertenece más bien a la esfera íntima y no tiene gran trascendencia para solucionar los problemas de España. La protagonista de este libro es España. Cuento la historia como la he vivido, no pretendo tener la verdad ni creo en los mirlos blancos. Las reflexiones sirven para solucionar los problemas del futuro.

Vamos a ver. Aquí lo que hubo son dos escuelas de pensamiento. Una que era la liderada por la vicepresidenta y otra minoritaria, siempre he sido un menchevique, que era la mía y que se plasmó en diferencias en las tres grandes cuestiones que he dicho. Las discrepancias, insisto, son en cuestiones políticas que siguen vivas. Recordar lo que pasó puede servir para no cometer los mismos errores. No tengo toda la verdad. Ella ha tenido y supongo que seguirá manteniendo una tesis diferente. Pero yo creo mucho en la política, eh. Ser centrista no creo que sea una posición geográfica, eso es estar en medio. Significa una identificación con los principios y valores que están en las democracias liberales, que ahora están cuestionadas, empezando por los EEUU. Un compromiso con libertades y derechos, incluidas la igualdad de género y la no discriminación, la separación de poderes, la economía social de mercado, el respeto a las instituciones internacionales y el multilateralismo y una posición militante en favor de una Europa integrada e inclusiva que desemboque en los Estados Unidos de Europa… eso es ser un partido de centro.

Eso fue cuando me cesó. Me dijo: “Tu problema es que tienes un ego estratosférico”. Y le contesté que problemas de autoestima no tengo, pero gracias a eso se ha logrado hacer un marco legislativo en el que nadie creía, una estrategia exterior, peleamos por el Consejo de Seguridad cuando todo el mundo me dijo que me retirara, todas las cosas que se hicieron en Exteriores que no eran las apuestas ganadoras cuando se iniciaron.

Soy bastante consciente de mis vicios, virtudes y activos. No tenía posición en el partido, en ningún caso, para aspirar a esa sucesión, ni lo hubiese hecho. Interpretar que lo que se llamó el G-8 era un grupo para sustituir a Mariano Rajoy era perfectamente absurdo. Estaba compuesto por los que habían sido los amigos más cercanos a él, entre otras personas, Ana Pastor. Lo que le dije es que sería bastante absurdo que montara un grupo para conspirar contra él en el que incluyese a Pastor, Wert, Soria, Arias Cañete. Es verdad que eso se corrió y se utilizó en mí contra. Es verdad que hubo una reunión de empresarios en la que se barajó la sucesión de Rajoy como una solución para evitar una moción de censura. Se barajaron varios nombres, él dice que cuatro, y uno de ellos era el mío. Cuando me lo explicó Rajoy, le dije que no tenían el menor inconveniente en hablar uno por uno con las personas que se lo habían contado y que estaban en aquella mesa. Un episodio más en la pelea por ir exterminando a los que podían oponerse a la sucesión de Rajoy en la persona de Santamaría.

He puesto en libro la canción Libertad sin ira porque hay libertad y si no la hay, sin duda la habrá. Es decir, el Partido Popular si quiere subsistir como proyecto político, tiene que ser un partido de centro. Y no viene determinado, que también, por su posición entre dos fuerzas, una a su derecha y otra a su izquierda, que es donde estamos. Lo que viene perfilado como partido de centro es por la definición de todo eso que he llamado los principios básicos de las democracias liberales. Y UCD, a la que me remito por la nostalgia de los amores adolescentes, era un partido de centro. La gran virtud de UCD fue definirse como una fuerza que no era heredera de ninguno de los bandos que lucharon en la Guerra Civil. La gran virtud del PSOE fue en 1974 en Suresnes cuando Felipe González desbanca a las viejas glorias ancladas en el pasado de las dos Españas, que los españoles no querían volver a ver. Los partidos que de alguna manera heredan esa concepción o están lastrados por esa imagen, como AP y el PCE, juegan un papel muy importante pero es marginal. El PSOE completa esa marcha hacia el centro cuando González decide eliminar el marxismo y cierra el círculo después cuando pasa al movimiento atlantista. Con eso, el PSOE se garantiza una hegemonía hasta 1996 porque AP pasa a ser alternativa de Gobierno cuando muta a ser un partido de centro, cuando se convierte en el PP. Por eso, mi tesis: o aquí construimos un partido de centro o simplemente todo lo que está a la derecha del PSOE no tendrá posibilidad de ser alternativa. El secreto es doble. Primero, no presentarse divididos los que somos centristas y segundo, anclarnos en el centro. Separarnos de posiciones que parten de principios y postulados distintos, que son especies zoológicas diferentes a la nuestra.

He intentando definir lo que es el PP, un partido incardinado en lo que son las democracias liberales. ¿Cuáles son los rasgos que definen a Vox? Quien no lo conozca haría bien en leer el libro que hizo Sánchez Dragó con Abascal. Hay una concepción distinta del mundo y de la vida. Abascal dice que no es rousseauniano, sino de Hobbes. ¿Qué decía Rousseau? El hombre es bueno por naturaleza y Hobbes decía que era malo. Por tanto, ojo al Cristo que es de vidrio. Eso es un mal comienzo. Cuando se habla de la historia de España, para Abascal es la Reconquista, la Conquista de América y la Guerra de la Independencia, omite todo lo que es la Ilustración, las Luces, el Liberalismo. En definitiva, aquello que fue el objeto de pugna de las guerras carlistas. Es obvio que nosotros no estamos ahí, somos profundamente liberales. En lo que se refiere a la organización territorial del Estado, su postulado básico es que hay que hacer desaparecer las autonomías, regiones y nacionalidades. Que no es que sea un principio constitucional, sino el fundamento de la Carta Magna. Eso nos separa profundamente. En Europa estamos en postulados diferentes. Hay dos corrientes de pensamiento en la UE, los que creemos que hay que ceder o compartir soberanía para llegar a una Europa federal y los que sostiene que hay que recuperar y dar marcha atrás en el proceso. Vox está claramente en ese campo. Y en lo que es la concepción del orden internacional, el multilateralismo está siendo negado por Trump, Johnson… Nosotros creemos en la ley y en el respeto a las instituciones internacionales. Otra cosa es que podamos colaborar en muchas cosas y, desde luego, en pasión por España no nos va a ganar nadie ni por la derecha ni por la izquierda. Y otra cosa es que podamos confundir lo que son filosofía subyacentes con principios y valores que no son compartidos.

Escuchando su discurso y siendo uno de los grandes conocedores de la política internacional, en el resto de Europa fuerzas como el PP, como pasa en Alemania o Francia, no hacen ningún tipo de pacto con la ultra derecha y establecen un cordón sanitario a partidos homologables a Vox. ¿Se siente cómodo?

No siempre y no en todas partes. En Austria, que es un modelo de país en el que han funcionado las coaliciones siempre, el canciller tuvo un Gobierno con un partido situado muy a su derecha y el resultado ha sido bueno. Al final, ha logrado sobrevivir mejor que estaba y hacer una coalición con los verdes. Pero es que en el momento que estamos viviendo si hay que excluir a Vox de cualquier alianza por nuestra parte, que es la hipótesis que me está planteando, con más razón habría que excluir una alianza del PSOE, que era constitucionalista, con Podemos, por no hablar de la connivencia con los partidos separatistas. Cuando el tema se polariza de esta manera, hay que elegir campo. Y es obvio que estoy mucho más cerca de Vox que de ERC, de Junts, por no hablar de Bildu. Lo que no se puede ver es la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Otra cosa es que nuestras ideas y filosofías se mezclen o difuminen. No, no, son distintas. Otra cosa es que se lleguen a acuerdos puntuales, que es lo que hemos hecho. Hemos hecho gobiernos con Cs en muchas comunidades y ayuntamientos y hemos fijado unas líneas programáticas. Hasta ahora no he visto ninguna cesión importante de lo que son nuestros principios y valores.

Hablando de Europa. Se convirtió la semana pasada en carne de meme con ese sueñecito en el Hemiciclo. ¿Es tan aburrido el Parlamento Europeo?

No. Vamos a ver, se me puede acusar de todo, pero de poco trabajador y ser un jeta no. Me había levantado a las siete de la mañana, había estado en Espejo Público, había tenido Comité Ejecutivo, reunión con empresarios, vuelo, preparación de una entrevista en televisión para 24 Horas, me acosté como a la una y me levanté a las cuatro. Tenía un debate en Catalunya Radio, que no es un terreno excesivamente propicio para los que defendemos la unidad de España. He visto memes de que hay que cumplir con el Estatuto de los Trabajadores, pues no establece jornadas de 18 horas. Fueron 20 segundos en un Pleno en el que estaba exclusivamente haciendo guardia por si había una intervención de Puigdemont o Comín, mi presencia no estaba justificada porque fuera a intervenir por un tema que no era el mío. Fueron 25 o 25 segundos que conmovieron a las redes sociales. En fin, créame que en mi vida política he hecho alguna cosa más que tener una somnolencia de 20 segundos.

¿Ha coincidido con Carles Puigdemont y Toni Comín en los pasillos del Parlamento Europeo? ¿Se han saludado?

No. Nuestros rumbos no han sido de colisión, a una distancia prudente y no ha habido ocasión de saludarse y de no saludarse. Pero yo saludo siempre.