Es testigo del acoso a una chica y su reacción es muy aplaudida en Twitter

Bilbao vio como, según ha contado, un hombre acosaba yendo a dos metros de una chica que estaba corriendo. “Joder que asco y rabia lo que acabo de vivir ahora. Acabo de llegar a casa y aún me tiembla todo y eso que yo no he sido el protagonista”, ha reconocido en Twitter.

“Me he acojonado en cada una y mucho pero no podría irme a dormir sabiendo que no hice nada antes un abuso ante mis ojos. He tenido suerte porque aún no me han cruzado la cara pero algún día lo harán, supongo. Es lo que toca, las mujeres ya han dado el paso, ahora nos toca a los hombres no callar ni ser cómplices de las machiruladas varias que vemos alrededor”, ha finalizado.