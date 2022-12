ANP via Getty Images

España cayó en el caos y en su propio K.O., con dos ‘golpes’ de Japón de los que ya no supo reponerse después de verse dominadora en la primera parte. Y si se salvó no fue por ninguna reacción de amor propio en el campo ni ningún cambio táctico dese el banquillo. A España le ha salvado Alemania, que llegó a ir perdiendo con Costa Rica en el segundo tiempo y acabó goleando 2-4. Una victoria que a ellos no les vale de nada (otra vez fuera en fase de grupos, como en 2018), pero a nosotros nos da una vida extra.