¿Está en riesgo la 'ley trans'?

“Hay que distinguir entre la necesidad de que el Estado dé respuesta a las personas trans de una teoría queer que viene a destrozar todo lo que de progresista han tenido las leyes de igualdad entre hombres y mujeres. La Constitución no contempla el género, contempla el sexo. El artículo 14 dice que puedes ser discriminada por razón de sexo”, aseveraba la exvicepresidenta en la entrevista.

En ella, Calvo también negaba que se pueda ser feminista y defender la teoría queer, y afirmaba que no podía respaldar “que cada uno es como es”. “Yo no voy a defender eso. Cada uno es como es, pero previamente hay que ir todos al colegio, tener una sanidad que te cuide, un salario mínimo digno...”.

“Su aprobación supondrá el final de un largo camino que hemos recorrido junto con el colectivo LGTBI y muy en particular al lado de las personas trans (...) un camino que alcanzará otro hito con esta nueva legislación que dotará de garantías jurídicas sus aspiraciones y demandas, asegurando que nunca más tendrán que recorrer un camino espinoso para ver reconocida su identidad”.

Enmiendas a las que ha tenido acceso este diario y en las que se pedía, entre otras cosas, no hablar de “identidad de género” sino de “identidad sexual”; suprimir los párrafos en los que se habla de las ventajas de la ley; o eliminar el símbolo ”+” del concepto LGTBI.

Pero también en contra de la autodeterminación de género, un aspecto fundamental de la futura ley, y que estas críticas consideraban que, “basado en la mera voluntad, no puede dar pie, tal cual, al cambio registral de sexo por las graves consecuencias que tiene para toda la sociedad”. Sobre el cambio de sexo registral, alegaban: “Un cambio tan sustancial y de graves consecuencias para toda la sociedad como es el cambio registral del sexo no se puede dar sin un debate previo objetivo, científico y poliédrico, un debate que no ha tenido lugar en el partido”.