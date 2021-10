Europa clama contra Polonia: “Hemos llegado a un punto muy peligroso”

La noticia de la rebelión polaca no ha condicionado la celebración del evento europeo, pero sí se ha convertido en una especie de elefante en la habitación, algo que todo el mundo ve pero de lo que no necesariamente habla… o sí. En los corrillos que se forman tras la sesión de inauguración en el hemiciclo, dos veinteañeros belgas y uno danés discuten en inglés sobre el tema. Con pequeñas variaciones en su discurso, los tres lo tienen claro: “La Unión Europea debería ser más estricta”.

ESTRASBURGO.- Europe’s living a celebration, pero esa celebration podría ser mayor si no fuera por los disgustos que le está dando a la Unión Europea uno de sus ‘hijos’ díscolos. La celebración no es otra que el European Youth Event (EYE), la gran fiesta de la juventud que este fin de semana reúne en Estrasburgo a unos 3.000 jóvenes de todo el continente y a otros tantos miles en la red. Y el ‘hijo díscolo’ es Polonia , cuyo Tribunal Constitucional dictaminó este jueves que parte de la legislación europea es incompatible con su legislación nacional y, por tanto, permitiría su incumplimiento .

Los belgas acaban de hacerse una foto con su compatriota el eurodiputado Guy Verhofstadt , que no puede estar más de acuerdo con ellos. En sus intervenciones públicas a lo largo del día, Verhofstadt deja caer varias veces el tema polaco, y lo molesto que le resulta que Bruselas se limite a emitir comunicados sobre la cuestión. “La UE no debería tolerar que, dentro de ella, haya gobiernos claramente contrarios al estado de derecho y a la democracia”, sostiene el liberal a preguntas de El HuffPost.

El eurodiputado belga se niega a aceptar que un Estado miembro pueda “hacer lo que quiera” cuando está dentro de una comunidad en la que no sólo comparte un “mercado único” sino, sobre todo, unos “valores fundamentales comunes”, entre ellos la separación de poderes, la libertad de prensa y la no discriminación, esos que Polonia se quiere saltar a la torera.

A pesar de que, según las encuestas, el 80% de los polacos apoyan la pertenencia a la Unión Europea , Nowosinska no está muy segura de que las protestas sean masivas o lleguen a surtir efecto. “No sé si la población general entiende realmente la gravedad del asunto”, comenta. “Esto puede suponer no sólo el bloqueo de fondos del plan de recuperación, sino que también puede ser el primer paso del ‘Polexit’”, advierte la periodista.

Mientras tanto, Sylwia Nowosinska responde acelerada a las preguntas de El HuffPost, incapaz de disimular que el tema le inquieta por partida doble, como polaca y como periodista. “La gente no cree que el Gobierno vaya a dar todos los pasos para sacarnos de la democracia, pero primero cambiaron las leyes del aborto , luego empezaron a saltarse la Constitución… con cada paso que dan, van alejándose más de la democracia”, lanza.

El director general de Comunicación explica que uno de los principios básicos del funcionamiento de la UE es que “la ley comunitaria prevalece sobre la nacional”. “Si no, nos convertiríamos en una especie de Naciones Unidas de Europa, pero aquí prima la integración, y tener un marco jurídico y legal común”, destaca.

Y esto también se traslada a su trabajo. “El Gobierno ha intentado dos veces recortar la libertad de prensa”, señala Nowosinska. “La primera vez fue con impuestos a los medios después del coronavirus”, ante lo cual su periódico y otros medios protestaron dejando de publicar noticias durante horas. “La segunda vez fue cuando el Gobierno intentó cambiar la ley para que los principales canales de televisión privados no pudieran trabajar”, cuenta la periodista. “Al final, la ley no salió adelante, pero estamos seguros de que en cuanto encuentren otra ocasión, lo harán”, lamenta.

Nowosinska no tiene muchas esperanzas de cambio en su país, al menos en un futuro próximo. Aunque ella ve claramente el peligro de la senda que está tomando Polonia, siente que, de algún modo, vive “en una burbuja”. “Vivo en una ciudad grande, tengo estudios superiores… para la gente que vive en pueblos pequeños y ve la tele, controlada por el Gobierno, o para la gente que necesita las ayudas sociales del Gobierno para vivir, que haya o no democracia les preocupa poco, lo mismo que la Constitución, la libertad de prensa o los derechos LGTBI. No es su mayor problema”, reflexiona la periodista. En ese contexto, las medidas populistas calan mejor.

“No es posible expulsar a un país miembro, pero hay otros mecanismos”

Europa tampoco ve intención de cambio en la actitud de Polonia. Bruselas ha anunciado que usará “todos [sus] poderes” para hacer frente al órdago polaco, pero no ha movido ficha todavía. Jaume Duch explica que “no existe la posibilidad de expulsar a un país miembro, pero hay diferentes mecanismos, que van desde congelar los fondos hasta activar el artículo 7, que les privaría temporalmente del derecho a voto”. De momento, la Comisión Europea ha pospuesto la entrega de los 36.000 millones de euros que corresponden a Polonia como parte de los fondos de recuperación por el covid.