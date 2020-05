“Fernando tiene bastante psicología y sabe tratar con la gente, aunque también es duro y serio”

A finales de diciembre de 1991, Simón llevaba realizados casi 300 análisis de pacientes sospechosos de VIH en un laboratorio, de nuevo, precario: “Era de risa, como un cuarto trastero. No era un sitio aséptico e impoluto. Un cuarto viejo de paredes de ladrillo, sin cemento y solo con algunas estanterías y unos botes. No era nada parecido a lo que uno se puede imaginar. Pero lo hacía funcionar”.

Marco Pascual , que se lamenta ahora por no haber hecho un diario más completo de ese máster intensivo en medicina al que le sometió Simón durante esos siete días, recordó parte de su labor a principios de marzo , cuando el coronavirus daba sus primeros pasos en España de manera oficial.

Lo que no podía imaginar cuando aterrizó en la localidad de Ntita era que, por azar o por cosa del destino, un aventurero oscense iba a llegar de rebote a su casa el día de Nochebuena para pasar las navidades de 1991.

Pascual lo compara con la dificultad que él tenía para hacerse la prueba del SIDA una vez acababa sus aventuras por países con condiciones higiénicas limitadas: “Recuerdo que aquí sobre esa época me hacía esas pruebas, pero el médico me ponía muchas pegas porque me decían que tenía que estar seguro al ser caro y tener que llevarlo a Madrid. Tardaba 15 días en tener respuesta... y él hacía casi 100 al mes en su laboratorio”.

De esos casi 300 análisis que ya había hecho, un 18% había salido positivo. Sin embargo, esta cifra se podría duplicar según creía el médico zaragozano, ya que los más sospechosos de haberlo contraído no se prestaban a hacerse la prueba.

“Aunque les garantizaba que solo iban a saber el resultado el paciente y él mismo (Simón), como ahí la gente era muy promiscua los que más posibilidades tenían no iban por miedo a un positivo y a ser rechazados por sus familias”, apunta Pascual.

El aventurero añade que también hizo una campaña para concienciar y evitar la propagación, así como les regaló preservativos. ”Él iba a llegar hasta donde él pudiera porque hacer una base de datos con los pacientes del SIDA fue un proyecto suyo. No estaba especializado en nada pero sabía hacer de todo”.

Burundi en aquel entonces contaba con unos 200 médicos que estaban todos en la capital, así que fuera de ella y, concretamente en su zona, no había nadie que hiciera nada similar. De hecho, muchos de los habitantes acudían a los curanderos locales.

Pequeños gestos

Aunque una semana no da para mucho, sí que sirve para conocer a una persona. Más todavía en esas condiciones. Así, Pascual guarda en la retina varios momentos puntuales que ayudan a comprender un poco más la personalidad de Fernando Simón.

El que más destaca es como una y otra vez resaltaba la figura y la importancia de las 13 enfermeras y un enfermero que él tenía a su disposición, ya que no habían estudiado en ninguna facultad e iban aprendiendo de los voluntarios que llegaban. “Decía que no tenían nada que envidiar a las de España, estaba orgulloso de la labor que desempañaban”, cuenta Pascual, que también describe a Simón como un tipo humilde que no se da méritos.

Otro día mientras pasaba consulta, llegó un niño con un huevo que puso sobre la mesa, mientras le decía algo. Simón se lo devolvió y el niño se fue sin decir nada más. Entonces, Pascual le preguntó para qué le había llevado ese huevo.

“Me respondió que para vendérselo, pero no se lo compró. Le dijo que se lo llevara a su madre y que le hiciera una tortilla. El motivo era que lo había mandado su padre para vendérselo y luego gastárselo él en cerveza. Lo sabía porque conocía a las personas”, subraya. A otro hombre que entraba al hospital a interrumpir con frecuencia, Simón le tenía que dar dinero para que se marchara y le dejara trabajar.

“Tiene bastante psicología, empatía y sabe tratar con la gente, aunque también es duro y serio”, describe Pascual. Por ejemplo, cuenta que Simón era el único que tenía coche en Ntita y recogía a la gente por los caminos cuando volvía a la localidad.