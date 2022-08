Gaza, lo que queda cuando las bombas callan: un bloqueo de 15 años que asfixia a los palestinos

El cerco perpetuo

En las últimas horas se ha procedido, de forma gradual, a la reapertura de los cruces fronterizos, controlados por Israel y por los que pueden pasar personas, mercancías y material humanitario. No será a manos llenas -que Israel hasta llegó a ajustar en tiempos las calorías necesarias para que sus ciudadanos no cayeran en la desnutrición-, pero es que no es así desde hace ya demasiado tiempo. Un castigo colectivo por el que no hay sanciones, pese a que viola la IV Convención de Ginebra.