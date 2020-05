El informe ha levantado polémica no sólo por lo que la Guardia Civil dice, sino también por recoger informaciones tergiversadas, bulos, testimonios de otras concentraciones desconvocadas aquellos días, versiones de reuniones sin contrastar y especulaciones sobre la propagación del virus.

81 páginas que han provocado todo un maremoto político. Se trata del informe remitido por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a la juez que instruye el caso del 8-M, en el que se afirma que no se debería haber permitido ninguna manifestación y concentración desde el 5 de marzo y que ha provocado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos .

El texto remitido a la juez llega a afirmar literalmente: “Por lo tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”. Y ese “por lo tanto”, ¿en qué lo basa? El informe lo sostiene en una cronología de hechos que hace y que incluye: “El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento”.

Hay que fijarse que esa cronología se basa, según consta a pie de página del texto, en una noticia de OK Diario, a la que copia la Guardia Civil hasta párrafos y la expresión el “Gobierno conocía la realidad”.

En el informe de la Guardia Civil también hay fechas incorrectas, ya que se llega a afirmar en el apartado sobre medidas recomendadas en materia de salud que la OMS declaró como epidemia el coronavirus el 30 de enero de este años. Esto no sucedería realmente hasta el 11 de marzo a través de una rueda de prensa del director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Solo unos testigos, bulos y especulaciones

El informe también basa sus conclusiones al haber entrevistado como testigos a organizadores de un congreso evangelista cancelado y que estaba previsto para los días 19,20 y 21 de marzo. Y se señala, según la versión de los promotores, que tanto Salvador Illa como Fernando Simón les dijeron que no se podía celebrar. La Benémerita los ha llamado a ellos, pero no consta que se haya preguntado a las dos autoridades por los detalles de esas dos reuniones mencionadas. El propio Simón ha explicado esta tarde que pidió a los evangelistas antes del 8-M que no celebraran su cónclave al venir asistentes de otros países.

Sobre Simón, se llega a recoger en el texto y basándose en una noticia de Redacción Médica que “el 28 de febrero de 2020, el director del CCAES (Fernando Simón) admitió que había transmisión comunitaria. Este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen éstos”. Pero la noticia citada no contempla en ningún momento esa afirmación.