“Hay que ser pesimistas”: la invasión rusa plantea un panorama “gravísimo” para el mundo

Chris McGrath via Getty Images

Las declaraciones de los líderes occidentales se han sucedido este jueves una tras otra para condenar los ataques de Putin. El futuro de esta crisis no está escrito, pero los expertos avanzan que las consecuencias serán “gravísimas”, en primer lugar para Ucrania, en segundo lugar para el resto del mundo.

Entre los posibles escenarios Putin ha elegido el peor

Frederic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, reconoce que este tipo de ataque sí le ha pillado, de algún modo, “por sorpresa”. “Hasta hoy pensaba que la intervención sería en el Donbás, la gente no se imaginaba que hubiera ataques en ciudades ubicadas en la parte occidental”, explica. “Con esta escalada, la cuestión es qué pretende hacer Putin: una invasión total del país; unos ataques para reafirmar su fuerza y mostrar a Occidente de lo que es capaz; o bien mandar un mensaje nuclear muy, muy, muy peligroso”, enumera. Mertens piensa, por ejemplo, en “la idea de que puedan instalar misiles nucleares en Bielorrusia”, con lo cual Putin no estaría mandando “un mensaje para Ucrania, sino claramente a todo Occidente”, dice.

Pierre Crom via Getty Images

¿Y ahora qué?

La cuestión es que Rusia ya ha apretado el gatillo. ¿Y ahora qué? Occidente está anunciando sanciones económicas contra Rusia a diestro y siniestro , Estados Unidos no descarta reaccionar con ciberataques según algunos medios, y Reino Unido plantea una respuesta “eventualmente militar”.

Con todo, afirma Ana Sofía Cardenal, “competimos en desigualdad de condiciones”. “Las democracias no hacen guerras, porque tienen opiniones públicas que no quieren guerras, y sus líderes se ven constreñidos por ello”, señala. El problema de usar “el soft power” es “tener enfrente a un adversario que juega con otras reglas”, dice. “Es difícil saber cómo responder”, reconoce la profesora.

“Ucrania hoy no es un país de la OTAN y, por tanto, no habrá una intervención militar. Los líderes europeos y de Estados Unidos ya lo han dicho: no moverán un dedo en la cuestión militar”, recalca Cardenal. Así, el “abanico de opciones” que manejan estos países se reduce a poco más que sanciones económicas, “de menos a más fuertes”.