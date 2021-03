La que se avecina

Pero el PP no se iba a quedar quieto, no podía permitírselo. Casado lleva tiempo atrapado por Vox, viendo cómo le daba el sorpasso en Cataluña… y ahora Cs se la jugaba. Traición, repetían en Génova 13. Había que mover fichas. Una rápida y grandilocuente: Ayuso apretaba el botón de las elecciones. Tenía ganas desde hace tiempo, las encuestas la miman y podía quitarse de en medio a Ignacio Aguado. No lo aguanta, lo acusa de darle puñaladas por detrás en connivencia con La Moncloa.

Esto ya no es ni minuto y resultado, es segundo y embrollo. España lleva unos días sacudida políticamente de norte a sur y sin saber qué pasará en las siguientes horas, días o semanas. Una cascada trepidante de noticias inunda los medios y deja viejos los titulares al instante. Ni los propios protagonistas conocen su destino inmediato. Pero se están moviendo todas las placas y hay reverberaciones inesperadas. No es algo de un día, esto puede tener consecuencias a largo plazo (aunque ahora sea casi imposible apreciarlas).

En Ciudadanos la situación ha estallado internamente también. Muchos de los dirigentes no comprenden el giro de Arrimadas que ha supuesto la pérdida del Gobierno de Madrid (en el núcleo de Arrimadas no esperaban que Ayuso convocara) y el por ahora fiasco en Murcia ha llevado a los barones a pedir explicaciones a la lideresa. El próximo lunes habrá una reunión de la Ejecutiva Nacional. Muchos temen que eso sea el principio del fin… y ya sopesan marcharse al PP. Ella sólo quería tocar Murcia, pero se le ha ido de las manos.

Unidas Podemos también observa lo que está pasando. Las encuestas no son buenas para los ‘morados’ en Madrid. ¿Esto afectará a la coalición? La sensación que tienen en UP es que no es nuevo que el PSOE mire a Cs de vez en cuando y piensan que si hay Gobierno a dos es porque no le queda otra a Sánchez, no por gusto de los socialistas.

No creen que pueda afectar a la coalición a nivel nacional, porque Ciudadanos sólo tiene diez diputados en el Congreso y no le sirven a Ferraz para las cuentas. Pero sí preocupa que los socialistas estén descuidando a los socios de investidura, a aquellos que dan estabilidad al Gobierno. Eso se está notando, por ejemplo, en asuntos como la ley de vivienda o en la cuestión catalana (ERC ya hacía una advertencia al PSOE a principios de semana). O con otros temas como la ley trans: Esquerra, Más País y Compromís registrarán en el Congreso su propia norma si Moncloa no aprueba pronto la suya.

El terremoto de esta semana tendrá muchas réplicas y consecuencias en el futuro. La que se avecina.