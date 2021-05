"Tiene 12 años y aun así le han disparado"

Después de que cientos de palestinos fueran heridos por la Policía israelí de Jerusalén, Médicos Sin Fronteras (MSF) ofreció su apoyo a la Media Luna Roja Palestina (PRCS) en el punto de estabilización de traumas de Wadi al-Joz (Jerusalén) el lunes 10 de mayo. En este artículo, la doctora Natalie Thurtle, coordinadora médica de MSF, describe la labor que sus compañeros y ella están realizando junto con PRCS para evaluar y estabilizar a los heridos.

Una de las primeras víctimas a las que me toca atender se llama Aliya*. No deja de llorar mientras le quitamos los vaqueros con toda la delicadeza posible para examinarla. Tiene 12 años. Muestra un hematoma oscuro del tamaño del puño de un hombre adulto en la parte superior del muslo. Pero no ha sido un puño lo que se lo ha causado, sino una pelota de goma. A Aliya le han disparado una pelota de goma mientras paseaba con su madre cerca de casa.

Le pregunto cuánto pesa para calcular la dosis correcta de analgésico. Solo pesa 28 kilos y han disparado contra ella. No puede caminar y nos preocupa que tenga una fractura de fémur. La trasladamos al hospital para hacerle una radiografía.

Mi compañero Andy está cosiendo a un chico de 14 años, Walid*. Una pelota de goma le ha impactado en la cara a menos de un centímetro del ojo izquierdo. Por suerte, va a conservar la vista. A un chico que ha sido atendido por PRCS esta misma tarde lo han trasladado de urgencia al hospital y ha perdido el ojo izquierdo por una herida similar. No dejan de venirme ráfagas de imágenes de su herida mientras observo cómo Andy y Rajah, otro de nuestros compañeros de PRCS, reparan con mano experta el joven rostro de Walid. Nadie acompaña a Walid. Tiene que pasar varias horas en observación en el Punto de Estabilización de Traumas y nadie ha podido venir a acompañarlo. Me pregunto si la persona que le ha disparado esa pelota de goma ha pensado en las consecuencias de perder un ojo a los 14 años.