Juzgan a un exdirigente del PP de Tarragona por abusos a una menor de 10 años

El exdirigente del Partido Popular en Tarragona, Miguel Ángel López Mallol, se encuentra en pleno proceso judicial tras ser presuntamente señalado de abusar sexualmente de una niña de 10 años. La Sección Cuarta de la Audiencia de Tarragona ha iniciado el proceso a puerta cerrada, según fuentes jurídicas.



El fiscal pide diez años de cárcel para el acusado, que fue secretario general del PP de Tarragona, diputado en el Parlament, concejal en el Ayuntamiento de Reus y diputado provincial.



El juicio, según ha informado a Efe su abogado defensor, Tomás Gilabert, terminará de aquí a diez días y el letrado, que pide la absolución, ha mostrado su “absoluto convencimiento” de la “inocencia” de Mallol.



El juicio comenzó ayer, según avanza el Diari de Tarragona, con la grabación de la declaración hecha en su día por la niña sobre los hechos, sucedidos entre el 9 de diciembre de 2015 y el 8 de enero de 2016.



Según este relato, el acusado tocó a la menor en el sofá de su casa y cesó al entrar su mujer en la sala de estar, aunque le dijo a la niña que no contara nada a nadie.



La víctima no explicó entonces lo ocurrido, pero escribió una nota en la que explicaba los hechos y aseguraba que tenía que contarlo para que no volviera a suceder.



Además de la pena de cárcel, el fiscal pide 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil y que el acusado no pueda acercarse a menos de 300 metros de la víctima ni pueda comunicarse con ella de ningún modo.