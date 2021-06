Kamala Harris, a los migrantes: “No vengáis. No vengáis”

Jacquelyn Martin via AP

Jacquelyn Martin via AP La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el ministro de exteriores de Guatemala Pedro Brolo en la Ciudad de Guatemala, el 6 de junio del 2021.

En el expresidente de EEUU, Donald Trump, la frase sonaría normal. En boca de la nueva vicepresidenta, Kamala Harris, es un puñetazo que evidencia que, en cuestiones migratorias, no han cambiado tanto las cosas en la Casa Blanca: “No vengáis. No vengáis”, ha dicho desde Guatemala a los migrantes ansiosos por llegar a su país. Como si quedaran otras opciones y como si no tuvieran derecho a pedir asilo y protección.

Harris mantuvo la pasada noche una serie de encuentros en Guatemala en busca de soluciones a la migración irregular, en ascenso en los últimos meses, ante el “impacto” que ello conlleva para su país. Detalló en una rueda de prensa que su Gobierno implantará varias medidas con el objetivo de reducir la migración irregular desde este país, incluida la creación de un ente trasnacional que luche contra la corrupción y la inversión de empresas privadas de EEUU en las zonas más pobres del país.

“No vengáis. No vengáis”, indicó la vicepresidenta durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno guatemalteco, para desalentar a los migrantes de ir de manera irregular a Estados Unidos.