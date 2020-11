La Policía saca a 200 inmigrantes del puerto de Arguineguín sin tener garantizada una plaza de acogida

El muelle de Arguineguín (Gran Canaria) sigue siendo, día tras día, escenario de la llegada de migrantes en pateras, en un volumen que supera ya el de la crisis de los cayucos de 2006. Las instalaciones de Cruz Roja a pie de mar están saturadas y, ante la “sobresaturación” del campamento, Interior sacó ayer de allí a unos 200 marroquíes, como una “solución puntual”. Un plan que ha contado con la custodia de la Policía Nacional, que no ha seguido el procedimiento habitual y que no se ha coordinado con la Secretaría de Estado de Migraciones, que no tenía un lugar de acogida al que llevarlos. Por eso, el Ministerio de Interior está investigando lo ocurrido.

Anoche, el Ministerio de Migraciones realojó en un complejo de bungalós de Maspalomas (Gran Canaria), el Vista Oasis, a 139 de los inmigrantes, que se habían concentrado ante la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, después que la Policía les facilitara abandonar el campamento. Se habían quedado en la calle, sin atención ni alimentos.

“Muchas gracias, mercy beaucoup”. Han sido las palabras más escuchadas mientras estos inmigrantes, todos varones jóvenes, se subían a las tres autobuses fletados de emergencia para responder a la situación que ha generado la salida no prevista de 227 personas del campamento de Cruz Roja en Arguineguín.

Sobre las 16.00 horas, la Policía facilitaba que esas personas salieran del muelle, con el argumento de que habían superado las 72 horas de retención que autoriza la ley para tomar la filiación a los inmigrantes irregulares, sin que ninguno estaba sujeto a cuarentena o restricción de movimientos por razones de índole sanitario. La salida de esas personas del muelle directamente a la calle, sin un recurso de acogida programado para ellas cogió por sorpresa a Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Mogán y las diversas ONG.

El primero en reaccionar fue el Consistorio, que dispuso de inmediato un transporte para que aquellos que quisieran se desplazaran a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra el Consulado de Marruecos y la Delegación del Gobierno. Casi 200 lo hicieron, para reconocer al llegar al exterior de la representación de la Administración del Estado que no tenían dónde dormir, ni qué comer, ni sabían dónde iban a poder alojarse.

Mientras el Ministerio del Interior anunciaba que iba a investigar por qué se había producido esta situación, Migraciones y el Gobierno de Canarias se coordinaban con otras administraciones, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y la Cruz Roja para preparar una alternativa que evitara que nadie durmiera en la calle.

Finalmente, se recurrió a contratar otro de los complejos turísticos del sur de Gran Canaria que llevan tiempo vacíos por la crisis que ha provocado en el sector la pandemia de coronavirus.

La decisión, según fuentes de Interior citadas por El País, ha sido una “solución puntual ante la alta ocupación de las instalaciones”. Las instalaciones portuarias están ocupadas en la actualidad por más de 2.300 migrantes, que tras haber sido rescatados aguardan allí la reseña policial, el resultado de sus pruebas PCR y la asignación de una plaza de acogida. Se da la circunstancia de que actualmente hay casi la misma gente en el muelle de Arguineguín que en todo el pueblo.

Todo esto ocurrió justo en el día en el que la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT) y los sindicatos UGT y CCOO habían pedido al unísono que los inmigrantes dejen ya las plazas hoteleras y que las zonas turísticas se preparen ya para retomar la actividad en la temporada de invierno.

Con las gestiones para realojarlos en curso, varias decenas de ciudadanos acudían a la plaza de la Feria a ofrecer agua, algo de comida y apoyo a los inmigrantes allí abandonados.

Algunos lo hacían a título particular; otros, en representación de organizaciones muy implicadas en esta materia, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias.