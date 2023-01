Las viñetas de 'Charlie Hebdo' sobre Irán que se ganan amenazas de muerte de los ayatolás

La revista francesa Charlie Hebdo le planta cara al régimen de Irán. Con su habitual carga satírica, ha publicado caricaturas que escuecen a los ayatolás, cosechando amenazas, pero no se frena y este mismo miércoles publicará un número con más imágenes del líder supremo del país, Alí Jamenei , así como críticas contra la represión y la violencia que vive el país a raíz de las protestas.

“¿Qué entienden los mulás sobre el deseo y la pasión? No entienden mucho. Son obsesivos y su único placer es controlar a los demás, por lo que tienen que asustar, contener y reprimir. No pueden ayudar a sus semejantes a prosperar, porque no son ellos mismos”, reza un editorial publicado este martes en farsi por su director, Riss.