Las menguantes conferencias de prensa de la Casa Blanca: ¿qué le pasa a Trump?

Cuando la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se aproximó al podio hace una semana, llevaba un récord de 42 días sin dar una conferencia de prensa. No hubo ninguna en febrero, y solo hubo una en enero, otra en diciembre, una en noviembre y dos en octubre.

Esa idea se reforzó con la llegada al cargo de Sanders, que acortó la duración de las ruedas de prensa, y alcanzó su cénit de la mano de Bill Shine, que el pasado julio se convirtió en director de comunicación de Trump.

“Sarah Sanders ya no va mucho al podio porque la prensa la cubre tan grosera e incorrectamente, que le he dicho que no se moleste, que nuestro mensaje se difunde igualmente”, había tuiteado Trump en enero.

Shine abandonó este mes la Casa Blanca y eso generó expectativas sobre un posible cambio de rumbo, pero Sanders las rebajó durante su conferencia de prensa la semana pasada. “Yo no he notado ningún cambio”, ha dicho la portavoz.