15 cosas que no sabías de Alexandria Ocasio-Cortez, la milenial que agita la política estadounidense

Se puede estar o no de acuerdo con su ideología, pero hay una realidad: allá por donde pisa, arrasa. No deja indiferente a nadie, enamorando a unos, asustando a otros. Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven de la historia de EEUU, ha llegado para quedarse en la política de su país. Y tiene tanto que decir, que muchos ven ella a una joven promesa capaz de luchar por arrebatarle a Donald Trump la Casa Blanca.

Quizá esa sea su meta o quizá no, porque lo cierto es que, al menos por ahora, ella calla y se centra en la que asegura que es su meta: colocar el socialismo en el corazón del debate político estadounidense.

Estas son las cosas que tienes que saber sí o sí de Ocasio-Cortez.

1.- Nació el 13 de octubre de 1989en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos.

2.- Es hija de padres puertorriqueños de clase trabajadora: su padre nació en el sur del Bronx y su madre, en la isla.

3.- Su padre murió mientras ella estaba en la universidad, en el año 2008, motivo por el que se tuvo que poner a trabajar para poder ayudar económicamente a su familia.

4.- Estudió Economía y Relaciones Laborales en la Universidad de Boston.

5.- Antes de dar el salto a la política, se ganaba la vida tras la barra de una taquería en Nueva York. De hecho, aquí puedes verla en el cartel publicitario del local en cuestión:

One year ago, @Ocasio2018 was working at a craft cocktail bar in Manhattan -- their website still has an image of her mixing drinks. From the bar, to destroying the Queens Democratic machine, in one year. pic.twitter.com/XvmDYxAXG4 — Dave Weigel (@daveweigel) 27 de junio de 2018

6.- Su labor en la taquería la combina con el trabajo de educadora en el Instituto Hispánico Internacional, que en el año 2017 la nombra persona del año.

7.- Así quedaron sus zapatos tras su primera campaña:

8.- Ahora se la conoce también como AOC.

9.- Se reivindica como socialista demócrata, siguiendo la misma estela ideológica que Bernie Sanders.

10. -A Sanders le conoce bien: en 2016 trabajó en la organización de la campaña por hacerse con la nominación demócrata, que finalmente ganó Hillary Clinton.

11.- Maneja las redes como pocos saben: escribe sus propios tuits, tanto en inglés como en castellano, y no se corta a la hora de responder a los que más la cuestiona: el presidente Donald Trump y la Cadena Fox (que analiza con lupa cada uno de sus pasos).

12.- A través de Instagram (donde tiene más de 2 millones de seguidores) permite que la gente la conozca mejor: en sus stories publica cómo es su apartamento en Washington D.C. en el que recalienta macarrones con queso y baila al ritmo de Janelle Monae.

13.- Como si de una it-girl se tratara, le gusta compartir los productos que utiliza para cuidar su piel, cabello o maquillaje: ¿quién no sabe a estas alturas cuál es el pintalabios que usó durante su campaña electoral? Ella misma lo publicó:

I have been getting many inquiries about my debate lip color in the last two days.



I GOT YOU.



It's Stila "Stay All Day" Liquid in Beso. 💄 pic.twitter.com/xhkxSXZXCO — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 17 de junio de 2018

Por cierto, el precio de este pintalabios ronda los 20 euros y se puede adquirir en multitud de plataformas online.

14.- Entre sus propuestas estrella (y más polémicas) está la de un impuesto de hasta el 70% para los ingresos superiores a los 10 millones de dólares o la de desmantelar la policía fronteriza.

15.- Debutó en la Cámara de Representantes el pasado 3 de enero y su discurso, de cuatro minutos, batió los récords de audiencia de la historia de C-SPAN, el canal que cubre la actividad parlamentaria. En sólo 12 horas ya lo había visto más de un millón de personas.