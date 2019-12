Llega la 'era Johnson': las fortalezas, debilidades y marrones del nuevo 'premier' de Reino Unido

El caso más sangrante de derrota, no obstante, es el de Corbyn, que ya ha anunciado su marcha. No va a pelear de nuevo por el liderazgo de su formación, que ahora tendrá que buscar su identidad en mitad del peligro de una guerra civil por el poder. Se lo tienen que hacer mirar: es cierto que han podido perder un voto no ideológico, forzado por el Brexit, pero también que tenían al candidato peor valorado, que su giro a la izquierda asustaba a los sectores más tibios y que, sobre todo, no han sabido explicar qué quieren para el Reino Unido, empezando por el Brexit.

Los que quedan vivos, y mucho, son los nacionalistas escoceses, que han duplicado sus datos. AntiBrexit, no son llave de Gobierno, como incluso se llegaba a pensar, pero se sienten legitimados para emprender el año que viene la carrera por la independencia, porque no se ven implicados en los pasos que el premier va a dar para toda la nación.

Su líder, Nicola Sturgeon, ha anunciado que la próxima semana publicará los detalles para un nuevo referéndum separatista y advierte a Johnson que no es una petición ni un ruego, sino la ejecución de unos derechos donde el tory no puede interponerse. Sus simpatizantes dijeron masivamente no al divorcio en 2016 y se niegan a encajarlo. Entienden que Johnson tiene mandato para ejecutar el Brexit en Inglaterra, pero no así en Escocia, donde los soberanistas han conseguido 48 de los 59 escaños que hay para la nación en Westminster. De ahí pueden llegarle importantes dolores de cabeza al premier.

Estará fuerte, se sentirá estos días en las nubes, pero tiene por delante una tarea de titanes. Quienes se empeñan en distanciarlo del norteamericano Donald Trump ensalzan siempre que no, que estamos ante un “político de raza” con enorme “sentido de la responsabilidad”. Es el momento de demostrarlo.