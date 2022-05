Lo que está empezando en Castilla y León

Europa Press News via Getty Images

Las palabras tienen importancia. Y los actos tienen consecuencias. Lo que hemos visto esta semana en las Cortes de Castilla y León es una de las primeras del pacto entre el PP y VOX. Hace unos días, el vicepresidente de la Junta, de VOX, dijo literalmente que no se podía tratar a las mujeres “como discapacitadas”. Noelia Frutos, compañera socialista, le pidió explicaciones ayer en el Pleno y fue peor el remedio que la enfermedad. Ufano y empoderado, el Sr. García-Gallardo le respondió que la iba a contestar “como si fuera una persona como las demás” ante el estupor de toda la Cámara y la cara de circunstancias del Sr. Mañueco, que fue rápido a apagarle el micrófono pero que ha estado más lento para desautorizar sus palabras, al menos, si no para echarle del gobierno de forma fulminante como debería.

He tenido la fortuna de conocer a Noelia y luchar a su lado desde hace ya muchos años en Burgos. Es una mujer con discapacidad pero eso no la define ni la ha detenido nunca por mucho que sufra muchas veces una doble discriminación. La define su capacidad y valentía, su inteligencia y su compromiso. Y una sensibilidad para la política que la hace, no una persona normal, sino una mujer extraordinaria que sería mejor vicepresidenta de lo que el actual será jamás.