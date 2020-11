Logro histórico del Parlamento Europeo: Fondo de Recuperación y Estado de derecho

Desde hace más de 40 años, el Parlamento Europeo (PE) es la única institución directamente electiva de la UE.

A lo largo de estas décadas la participación electoral había venido declinando, hasta que, en 2019, cuando tuvo lugar su última elección, se produjo un impulso de rebote y crecimiento de la participación, con más de un 50% de votantes del total del censo de la UE. Superando dudas y la tentación del escepticismo y la desmovilización, muchos/as ciudadanos/as acudieron a las urnas sabiendo que la UE ha hecho frente en los últimos 10 años (desde la entrada en vigor del Tratado Lisboa en 2009) a la crisis más prolongada y profunda de su historia, acuciada por episodios que han espoleado el nacional populismo y la extrema derecha reaccionaria en una ola de eurofobia. No sabíamos, sin embargo, que esta legislatura nos enfrentaría aún a un corolario inesperable: la pandemia de la covid y su pavoroso estrago económico y social.

Y, sin embargo, a quienes todavía duden de que votar al PE merezca efectivamente la pena, aquí está la prueba: en la sesión plenaria de 11 y 12 de noviembre en Bruselas, el PE celebró ampliamente, en todas las lenguas y desde todos los flancos del pluralismo de la Eurocámara, un logro histórico de su representación de la ciudadanía y autoridad presupuestaria de la UE.

Por primera vez en la historia, el PE consigue no solo duplicar la potencia de fuego del Marco Financiero Plurianual 2021/2027 (MFF, del Presupuesto Europeo, del Fondo de Recuperación (Next Generation EU 2021/2023), financiado por primera vez con eurobonos y deuda mancomunada, y compuesto en su mayor parte por transferencias directas a los EEMM, así como de los recursos propios de la UE (con nuevas figuras tributarias como el FTT (impuesto de transacciones financieras) y la tasa digital para las grandes tecnológicas, sino que arranca del Consejo, tras una ardua y tensa negociación, un compromiso vinculante en torno a una de las propuestas estrella en las que en la Eurocámara hemos hecho hincapié: la Rule of Law Conditionality.