Los espacios grises de la lucha activista

No hay una respuesta sencilla para eso. No la hay, porque las graduaciones infinitas de las acusaciones y los hechos, hacen necesaria la revisión caso a caso. Recuerdo que en una ocasión, una buena amiga me increpó por mi “defensa solapada” de Woody Allen cuando le envié un artículo en que uno de los hijos de Mia Farrow insistía en que todo lo que la actriz había contado sobre la supuesta violencia sexual que el director había ejercido en contra de una de sus hijas era falso. No se trataba de un testimonio emocional, tampoco uno basado en una necesidad de tomar partido: Moses Farrow había dado su versión de los hechos como testigo.

Es un tema delicado, sin duda. Uno que me preocupa y que la mayoría de las veces, me provoca la extrañísima sensación que debato contra mi postura sobre el tema. Mi primer instinto es creer a la víctima, ofrecer todo mi apoyo, conocimientos y capacidad para proteger su anonimato y, en especial, su integridad física, luego de atravesar una situación de inexpresable sufrimiento mental y moral. Pero, en situaciones como la que describo más arriba — excepcionales, muy poco frecuentes, pero posibles — no dejo de cuestionarme qué debo hacer como feminista para enfrentar ese escollo, la posibilidad concreta de evitar que el músculo de la necesaria defensa a una víctima, se convierta en una cacería a ciegas. ¿Qué puedo hacer, como activista, convencida de la necesidad de crear un mundo más seguro para los mujeres y hombres que atraviesan situaciones de violencia, para que la ley y su aplicación, sea lo más justa posible?

En realidad, no hubo víctimas o agresores. Más tarde, cuando investigaba sobre la conclusión del caso, me sorprendí al encontrar que se había tratado de una acusación infundada. Al parecer, la alumna había hecho la denuncia como una forma de venganza y se había amparado en el justo reclamo de atender, consolar y proteger a la víctima. Finalmente, la universidad había admitido que no había revisado de manera escrupulosa los alegatos y que, sin duda, el protocolo legal que ampara una situación semejante debía ser “revisado”. La supuesta víctima pidió disculpas públicas a sus compañeros y los representantes administrativos que le apoyaron — no al hombre al que había acusado al agresor — y dejó en el aire un tema específico que me provocó una angustiosa pregunta: ¿cómo evitar que la denuncia pueda crear un contexto de acusación falsa, infundada y mal intencionada?

“Soy una persona muy privada y no estoy interesado en absoluto en la atención pública”, comentó Moses, “pero dados los increíblemente falsos y engañosos ataques contra mi padre, Woody Allen, creo que no puedo quedarme en silencio conforme él sigue siendo condenado por un crimen que no ha cometido”. Sin duda podría interpretarse como un texto malicioso, hasta que Moses, ahora terapeuta psiquiátrico, cuenta paso a paso lo ocurrido en casa de los Allen - Farrow durante la durísima época en que, según su madre, ocurrió el abuso sexual. Leí el testimonio de Moses con una profunda sensación de horror, en especial porque creo a Dylan Farrow y confío en sus recuerdos. Pero, ¿qué ocurre con Moses? ¿Por qué declarar algo semejante sólo para “complacer” a Allen, como sugiere su hermano Ronan, periodista ganador del Pulitzer gracias a su investigación sobre el abuso sexual en Hollywood?

Mi amiga no se tomó bien que le enviara el artículo y mi tímida preocupación sobre la versión de Moses. Al siguiente correo, me acusó de apoyar al “patriarcado” en su decisión de “aplastar la voz de la víctima”. Cuando le llamé por teléfono para aclarar un tema tan peliagudo, me escuchó furiosa.

— Allen tiene todo tipo de recursos para minimizar lo que hizo, ¿y ahora también tiene feministas que le escuchan?

La verdad, había leído el testimonio de Moses, no de Woody, quise aclarar, pero preferí guardar silencio. Entendía su molestia e irritación: había dedicado buena parte de su vida en atender a víctimas de abuso, violencia doméstica, agresión sexual. La posibilidad de no creer a una víctima es para ella inimaginable y, de hecho, para mí también lo es en cierta forma. Pero no puedo dejar de pensar en la grieta que permite que de vez en cuando, sea inevitable preguntarse qué ocurre con el derecho a la defensa de un hombre o una mujer acusado de agresión. Hasta qué punto hemos olvidado que la ley tiene el derecho de proteger a quien lo necesite y dirimir conflictos de semejante categoría.

— Nadie dice que un agresor no tiene el derecho de defenderse — dice, enfurecida — pero me hablas que la carga de la prueba también debería incluir a la víctima.

— Jamás he dicho algo semejante — me escandalizo — , lo que digo es que…¿cómo podemos ser totalmente justos sin asumir que necesitamos hacer preguntas y escuchar versiones?

No me responde. Está furiosa y yo también. Y ambas estamos también preocupadas. En Latinoamérica, la figura legal de la mujer agredida o maltratada debe atravesar una ciénaga cultural de enorme dureza para demostrar que necesita justicia. Lo menos que necesita es el cuestionamiento de activistas. Pero… pero ¿qué? me pregunto incómoda. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Que alguien pueda mentir, soslayar sus intenciones, utilizar la buena fe en su propio beneficio? El mero pensamiento me produce un malestar doloroso, la sensación de sacudir las bases mismas de cada cosa en la que creo. Pero también, creo, es necesario conversar sobre el tema, tratar de entenderlo, tratar de asumir el costo de la justicia como puntero moral.

No dejo de pensar en el tema. ¿Qué se supone qué puede hacer una activista para entender el complejo entramado de los testimonios y la reacción cultural sobre una acusación de agresión y el papel de la víctima? Recuerdo de nuevo a Moses Farrow, desprestigiado y señalado. Lo más probable es que haya mentido… o al menos, disfrazado la verdad, me digo mientras leo de nuevo su artículo. Pero ¿cómo se demuestra algo semejante? Dudo que Dylan Farrow, una víctima en el ojo del huracán, mienta. ¿Quién miente entonces? ¿Quién está utilizando la verdad a conveniencia?