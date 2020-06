"Los españoles también fuimos refugiados que estuvimos en la misma situación que los de las fotos de Grecia"

Universal Images Group via Getty

Universal Images Group via Getty Varios niños refugiados parten de un barco desde Santander en 1937.

Por su parte, Antonio es vietnamita y llegó a España en 1980. Se había criado en el seno de una familia acomodada en Vietnam, pero en 1975 con el final de la guerra civil, se vieron obligados a huir del país dejando atrás todo lo que tenían. No sabían a dónde iban, pero los acabaron destinando en Salamanca, donde construye su vida desde entonces. En Salamanca había mucha gente que estaba abierta con mucho corazón para ayudar. Estaba nevando y alguien se quitó el abrigo y nos lo dio a nosotros”, recuerda de su llegada.

En 1995, con sólo 10 años, Jelena tuvo que abandonar a su familia en Bosnia-Herzegovina por una de las guerras más crueles de Europa. Recuerda su llegada a España y su sorpresa al encontrar una familia con una niña de su misma edad que le ofreció su hogar para crecer juntas. “Llegué aquí con 10 años no acompañada por mis padres, me podría haber pasado de todo. Yo he tenido la suerte de haber tenido una vida estupenda”, admite.