No te líes con el escándalo Trump-Ucrania: aquí están todos los datos

Parece que el escándalo del presidente estadounidense Donald Trump con Ucrania no deja de complicarse. Hay muchas dudas sobre el proceso de impeachment , sobre las transcripciones que están saliendo a la luz y sobre las trabas que están poniendo los defensores del Trump , que no hacen más que enturbiar los hechos.

Trump presionó a un país para que investigara a su rival político

Trump congeló ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania

“ Creo firmemente en que así fue : el dinero para la asistencia de seguridad no iba a llegarles hasta que el presidente [de Ucrania] no se comprometiera a llevar a cabo la investigación”, afirmó Taylor.

“Hay una gran corrupción en Ucrania y eso me preocupaba mucho, y también me preocupaba mucho mucho que Alemania, Francia y todos esos países no pusieran nada de dinero y que nosotros tuviéramos que ser siempre los pringados que lo hacen”, ha declarado Trump este mismo mes.