Los unionistas rechazan sumarse al Gobierno del Sinn Féin sin cambiar el protocolo del Brexit

Brian Lawless - PA Images via Getty Images

El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) , segunda formación regional tras las elecciones del pasado jueves, ha comunicado a Londres que no compartirá Gobierno con el nacionalista Sinn Féin si no “hay acciones decisivas” sobre el protocolo del Brexit .

“Esta es la posición que hemos mantenido antes de las elecciones, durante la campaña y ahora, y hasta que no veamos que el Gobierno del Reino Unido adopta acciones decisivas sobre el protocolo no designaremos a un viceministro principal”, declaró Donaldson a los medios tras reunirse con Lewis.

El titular británico también dialogará con el nacionalista Partido Socialdemócrata y Laborista (SLDP) y el Partido Unionista del Ulster (UUP), tercera y cuarta formación en el anterior Ejecutivo que, no obstante, han sido adelantadas por el Partido Alianza, centrista y no sectario. Las cinco formaciones podrían volver al Ejecutivo autónomo si no hay boicot del DUP, que ya lo hizo caer el pasado febrero por su oposición al citado protocolo y está suspendido desde entonces.