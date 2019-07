Marta Flich: "Los políticos se olvidan de que somos sus empleadores en cuanto pisan moqueta"

Hoy toca hablar de economía y política con Marta Flich. La conocemos bien por sus vídeos en El Huffpost y ahora más si cabe, porque acaba de publicar Necroeconomía, un manual para entender esta disciplina que nos afecta a todos, desde la perversidad que nos han querido inocular muchos de los vendemotos que ostentan el poder político, económico, bancario…

Queda decir que un paseo en el Seiscientos de Autoentrevistas en julio es un desafío tanto para el presentador como para el invitado. Pero la presentadora de Todo es mentira (con Risto Mejide) no dudó un segundo en subirse a pasar calor al bólido clásico de Trip Troop, aunque con las ventanillas bajadas no fue para tanto, ¿verdad, Marta? (modo ironía on). Con el gran cineasta bebedor del surrealismo manchego, José Luis Cuerda también pasamos calor un rato.

Lo dicho. Marta es una mujer de carcajada a la que le gusta divertirse, esperamos que te lo transmita en esta entrevista, última de la cuarta temporada del programa. Nos vamos con el Seiscientos a pasar calor a otra parte. ¡Feliz verano!