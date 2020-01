El 'ministrómetro': María Jesús Montero y Yolanda Díaz, a la cabeza

Montero ha marcado ya su propio perfil estas dos semanas (parece que había entrenado en Navidad), presume de hablar claro y hasta ha pedido perdón a su manera a los periodistas por el silencio del Gobierno en las semanas anteriores prometiendo además conciliación. Por ahora no ha cometido ningún fallo comunicativo y ha sabido contestar de manera solvente a todo tipo de cuestiones.

Otro miembro que puede presumir de haber protagonizado titulares estos días es la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera . Sánchez la tiene en muy alta estima y su figura salió muy reforzada al organizar en tiempo récord la Cumbre del Clima en Madrid por la situación en Chile. UP amagó con quedarse ese área, pero el presidente tuvo claro que lo quería para ella y además la reforzó subiéndola a Vicepresidencia. Ha conseguido aprobar en la tercera reunión la declaración de emergencia climática, como ya hizo el Parlamento Europeo, y el compromiso de poner en marcha en cien días las medidas para eliminar las emisiones de CO2 en 2050.

Muchas miradas están puestas durante estas primeras jornadas en Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo de Derechos Sociales y para la Agenda 2030. Su flamante debut se vio a las pocas horas enturbiado por el comunicado del Poder Judicial pidiéndole mesura por sus declaraciones en las que decía que los tribunales europeos habían “humillado” a los españoles en el caso del procés. No obstante, ha servido para ver el cierre de filas que hay ahora mismo en Moncloa, al emitirse un comunicado apoyándole y en la necesidad de abrir una etapa de diálogo. Su papel ha sido clave en estas últimas horas en la negociación del SMI, que Sánchez dejó en sus manos y en las de Díaz.

El aterrizaje del nuevo Gobierno ha coincidido con la polémica sobre la exigencia de Vox del veto parental en la Región de Murcia. En un primer momento, tras el Consejo de Ministros, salieron a hablar de ello las ministra de Educación, Isabel Celaá, y de Igualdad, Irene Montero. Pero al final es Celaá la que se ha convertido en el rostro en esta polémica por sus palabras sobre que los hijos no pertenecen a los padres.

Irene Montero era de los nombres más mediáticos de UP al llegar al Ejecutivo. Y en estos primeros días dos asuntos también han afectado a su nuevo papel. Uno fue que al final se envió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto a la reina en un acto sobre igualdad y no a ella. Desde Moncloa dicen que eso se debe a que ya estaba programado anteriormente para que fuera María Luisa Carcedo, que ha salido del Ejecutivo y sus competencias sanitarias han pasado ahora al catalán. Y tuvo que sortear también otro momento su departamento cuando la nueva delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell (UP), llegó a plantear la posibilidad de aplicar el 155 en Murcia por el veto parental. Al poco matizaría que se trataba de una ironía y se echaba para la atrás la idea.

Anteriormente Igualdad pertenecía la Vicepresidencia Primera. Carmen Calvo se dedica ahora principalmente a los asuntos políticos y durante estos primeros días el foco ha estado en ella cuando se ha pronunciado sobre la reforma del Código Penal, que podría incluir cambios en el delito de rebelión -lo que ha provocado una airada respuesta de la derecha que se cree que se hace para que Oriol Junqueras pudiera salir antes de la cárcel-. Los socialistas niegan que se trate de un acuerdo que vaya a la Mesa de Diálogo con la Generalitat y dicen que se tratará en el Congreso.