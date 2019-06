Narciso Michavila: “Si hubiera repetición de elecciones, es muy probable que subiera el bipartidismo”

Sin sábados ni domingos. Cuando terminaron las elecciones, abrí mi cajón y descubrí que tenía seis The Economist sin leer. Sin tiempo para la familia ni la Semana Santa. Tuvimos que cambiar toda la planificación al convocarse las generales. Ha sido como terminar una maratón y, cuando has concluido el kilómetro 42,195. empezar otro.

Bueno, en voto. Pero curiosamente el PSOE podría perder la mayoría absoluta en el Senado. Dudo de que la derecha le vuelva a regalar la división que tuvo en la Cámara Alta. Además, la opinión pública es como un petrolero, va aprendiendo poco a poco, siempre hay mucha racionalidad. Esto de que es caprichosa, volátil… No, al final todo tiene una lógica. En Andalucía votaron pensando que iba a ser como los 36 años anteriores y se llevaron una sorpresa de que no, y en las generales hubo un sector de la derecha que pensó que iba a ser como Andalucía. Ahora, si se repitieran, sería lógico que hubiera un voto de Vox que volviera al PP, sobre todo en el Senado.

A ver, yo en 2016 siempre pensé que no iba a haber elecciones de nuevo. Y las hubo. En Austria vuelven a elecciones, en Israel también. En general en todo el mundo al haber más fragmentación hay más volatilidad. Por lo tanto, hay más posibilidades de no llegar a gobiernos de cooperación. Lo veo improbable, pero no lo descarto. Al final cada uno de los actores vela por sus propios intereses.

Es diferente el tema de PACMA de los verdes. Este fenómeno ha entrado con fuerza y tiene que ver con que ante al fracaso de los partidos tradicionales tiene que surgir una alternativa. Y en el caso de la mayoría de los partidos verdes en Europa han conseguido dar una respuesta moderada. Vale, está presente el debate del cambio climático pero esa no es la clave aquí. En el fondo es que están haciendo unos liderazgos tanto los liberales como los verdes. Aquí PACMA podría llegar a irrumpir, pero para eso tendría que haber estado más presente el debate animalista, que, sin embargo, en las europeas no estuvo. Si no hubieran coincidido las europeas con las municipales, probablemente PACMA habría entrado.

Tengo lleno el Whatsapp de gente que me decía ‘no lo ves’. Y yo respondiendo: 11%. Al final fue 10. La encuesta cuando es científica da la misma probabilidad de responder al que tiene Twitter que al que no, al que va un acto como al que no… Hasta que no existen las encuestas, los que están alrededor del jefe y del poder son un varón urbano con altos estudios. El problema de Vox era que a base de aparecer en las teles y de actos en los que siempre eran los mismos hicieron creer que eran muchos.

Lo primero es que a una encuesta no hay que exigirle que sea objetiva. No hay nada más subjetivo que una encuesta. Tú estás preguntando a mil compradores de vivienda, son mil sujetos. Lo que sí hay que exigir es que sea científica y que el método que estamos aplicando cualquiera lo pueda replicar y ver cómo ha llegado a esas conclusiones. En el caso del voto, hay tres formas principales: online, telefónicas y las domiciliarias -que son las que hace el CIS-. Nosotros, por ejemplo, domiciliarias hacemos pero para voto no, porque se nos queda muy antiguo. Hacemos mitad a teléfono fijo y mitad móvil. Con el primero te garantizas que te responde gente más mayor y con el otro, más joven. Se selecciona con bases de datos de teléfonos, pero es fundamental que la gente que responde por código postal represente la proporción exacta. Para evitar que te respondan más de Leganés que de Fuenlabrada o más del barrio de Salamanca que de Usera. Y fundamental es el sexo y la edad.

En su momento, además lo dije, la estimación que había hecho en las generales estaba bien. De las europeas, también. Y la de autonómicas tenía el mismo sesgo manipulador sistemático que tuvo en las valencianas y en las de Andalucía. Y es más, lo que pasa es que todavía no lo podemos saber. Si esta entrevista te la hago el lunes que viene, te diría… pero lo puedo decir ahora mismo. Si Carmena no va a ser alcaldesa, es por culpa de Tezanos.

Del CIS me fío. Es un lujo que tenemos en España que no existe en otro país del mundo. Y por eso nos duele en el sector tanto la manipulación sistemática de Tezanos del CIS. Con todas sus herramientas, se puede escribir un manual de manipulación demoscópico. Se salta todos los principios de deontología profesional. No he encontrado ninguna entrevista respondida por él en la que al menos no haya dicho tres mentiras. En las últimas encuestas de autonómicas y municipales, como coincide el campo con las generales, en lugar de preguntar por valoración de líderes regionales por primera vez decide que mete cinco preguntas de voto de generales a conciencia de que sólo van a tener él y el presidente del Gobierno los resultados. Es decir, los 300.00 euros de esa encuesta se los ahorró el PSOE. Los microdatos siguen sin estar disponibles.

Por ejemplo, ya no ha vivido el 15-M y la imagen que tiene de Podemos es diferente. Y, sin embargo, sí que está viviendo los debates de Vox. El joven la primera vez vota en buena medida lo que sus padres: sigue viviendo con ellos, consumiendo los mismos medios, a muchos les da igual qué votar y con tal de que le dejen llegar más tarde a casa... Es cuando salta la barrera de los 24 cuando empieza a decidir su voto, y es cuando cambia. Y es curioso que ese primer segundo voto va a condicionar muchísimo y lo va a mantener. Para el joven de ahora mismo no hay 15-M. ¿Y qué hay? Una gran preocupación por la vivienda, en el centro de las ciudades hay problemas serios de alquiler y de compra. Además, en España tenemos un sistema social que está protegiendo muy bien a las capas más mayores. Como se está sobreprotegiendo al jubilado, que además es un nicho de voto increíble, se hace a costa del joven, y hablo de 45 para abajo. Es la edad fértil y vamos camino de ser el país con menos hijos. Cada vez las pensiones más altas y los sueldos de los jóvenes más altos. O conseguimos que las abuelas tengan hijos o esto no tiene solución.

¿De qué encuesta se siente más orgulloso? ¿Y la más errática?

La gran cagada fue la de las generales de 2016, cuando hubo repetición de elecciones. Por no tener presupuesto, porque los medios no tenían, estiramos lo que teníamos y fuimos los últimos en dar sorpasso, y no lo hubo. Y, sinceramente, de la que más orgulloso me siento ahora mismo es de las que no he hecho yo, porque quiere decir que hay equipo.

¿Es verdad que los partidos viven a golpe de encuesta?

Sí y no. En general, cuando se intenta hacer ver que hay un líder totalmente realista y que no se deja llevar nada por la opinión pública no es verdad. Digo Bush padre, Trump, Aznar. Y cuando tienes gente que parece que vive obsesionada por la opinión pública, como Clinton o Kennedy, tampoco es verdad. Al final todo político sabe que la encuesta le sirve para ver los límites, pero que al final tiene que tener un liderazgo.